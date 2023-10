Obrazem: Splněná povinnost. Benešov dvěma rychlými góly prohloubil krizi Čáslavi

Domácí poslal do vedení v 15. minutě Šmejkal. O chvíli později bylo v Nespekách ještě veseleji. Když hosté zavinili penaltu po faulu na Toyina. K ní se postavil Klauz, jeho pokus sice gólman Pokorný zlikvidoval, ale následná dorážka faulovaného hráče už skončila v brance. „Nějakým způsobem jsme se uklidnili,“ konstatoval Králíček a do šaten se šlo za tohoto stavu.

Po změně stran se ale do hlav hráčů Nespeky vloudily myšlenky, aby o náskok nepřišli a spíš se zatáhli. Louny toho využili a po hodině hry se zrodila zápletka, když snížil Štěpánek. „Ve druhém poločase se hráčům začaly vtloukat obavy z chyb. Začali jsme stagnovat, možná až trochu brzy bránit výsledek, tak utkání bylo nervóznější. Do toho jsme dostali branku na 2:1. Pak už jsme ale dotlačili utkání do vítězného konce mohli slavit historicky první vítězství v divizi,“ ulevil si kouč domácího celku.

Nespeky tak zvládly zápas naděje nejen celého podzimu, ale možná i sezony. Případná ztráta by je už téměř jistě odsoudila k sestupu, takhle mohou v závěrečných dvou kolech a zejména na jaře zabojovat ještě o záchranu. „Zápas se sousedem v tabulce, který byl důležitý zvládnout. Psychiku jsme posílili. Hráči zjistili, že se dá vyhrávat. Po vítězství nebo bodech jsme už sahali ve čtyřech zápasech. Škoda, že nepřišly dřív, bylo by to pro nás jednodušší. Takhle budeme muset bojovat ještě do konce podzimní části. Poslední dvě utkání budou ale těžká,“ uzavřel Králíček. Nespeky nyní vyráží na půdu silného Kladna a podzim uzavřou domácím duelem se Slaným.

Nespeky – Louny 2:1 (2:0)

Branky: 15. Šmejkal, 22. Toyin – 60. Štěpánek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Fencl – Pálek, Kříž. Diváci: 153.

Nespeky: Pettík – Melichar, Hronek, Toyin, Bredler, Randa, Maršoun, Hudec (90. Máca), Šmejkal (70. Rosenvald), Čaloun, Klauz (66. Petlička).