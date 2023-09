Fotbalisté Benešova nenavázali pod vedením trenéra Petra Mikolandy na předchozí výhru nad Kosmonosy a v Hlinsku prohráli 1:3. Nejprve je zaskočil gól přímo od rohového praporku. Za stavu 2:1 museli hosté otevřít hru a inkasovali opět. „Takové zaškobrtnutí se stává jednou za čas, které nás svléklo do naha, kde máme trošku problém,“ uvedl kouč, který v úterý oslaví 39. narozeniny.

Tomáš Pilík nastoupil v Hlinsku s kapitánskou páskou. | Foto: David Štepina

Mikolanda si přál k úterním narozeninám rozhodně lepší dárek než ten, který dostal od hráčů. Benešov totiž prohrál v Hlinsku 1:3. „V tomhle zápase jsme byli lepší na míči, měli jsme víc ze hry, což bylo naprosto v pořádku. Věděli jsme, jak chceme hrát a co bude hrát soupeř. Že ale první branku dostaneme z rohového kopu přímo do brány, by se stávat nemělo. Stala se taktická chyba,“ řekl kouč Benešova a vrátil se k situaci ze 38. minuty, kdy se Hlinsko dostalo do vedení.

Video, foto: Krutý zásah v nastavení. Nespeky přišly na poslední chvíli o bod

Benešov se o přestávce z překvapivého gólu vzpamatoval a ranou Kulhavého se vrátil do hry. „Vyrovnali jsme, akorát jsme neproměnili šanci, kdy jsme šli tři sami na brankáře. Místo střely jsme řešili přihrávku do ofsajdu, bohužel,“ smutnil Mikolanda. Za domácí se naopak trefil Šmahel a definitivní pojistku jim dal v 83. minutě Straka.

„Tentokrát jsme byli hrozně hodní ve vápně. Chyběli nám Nešpor, který by tam byl víc důrazný. K tomu vykartovaný Vrňák na stoperu,“ vyjmenovával Mikolanda citelné ztráty Benešova v sestavě.

Votice v přestřelce pořád dotahovaly, doma braly alespoň bod

S chybějícími hráči zmizel hostujícímu celku i důraz v obou šestnáctkách. „Víme, že nesmíme být hodní ve vápnech. Abychom dávali góly, tak musíme mít hráče, kteří jdou do osobních soubojů ve vápnech za cenu toho, že utrží šrám a ne že se jdou zúčastnit, což nás teď pohřbilo,“ uzavřel Mikolanda. Benešov bude moct napravit dojem už v sobotu doma, kdy přivítá hradeckou Slavii.

Hlinsko – Benešov 3:1 (1:0)

Branky: 38. Křivka, 67. Šmahel, 83. Straka – 69. Kulhavý. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Vojáček – Maiello, Hrivík. Diváci: 300.

Benešov: Schummer – Stejskal, Roháč, Pilík, Kulhavý, Dušek, Tomek, Čížek (46. Vosáhlo), Kubiš, Walter (76. Koutek), Čmovš.