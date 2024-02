Fotbalisté Benešova mají za sebou poslední herní test před jarní části sezony. V generálce na druhou polovinu Divize C si pozvali okresního rivala z Nespek působícího na stejné úrovni. Oba týmy hrály takřka bez obran a tak nebylo divu, že utkání nabídlo hned deset branek. Výhru 6:4 nakonec připsali svěřenci Petra Mikolandy.

Fotbalisté Benešova zakončili zimní přípravu vítězně. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Generálka na jaro se proměnila v exhibiční utkání. Benešov s Nespeky navnadily všechny své fanoušky na druhou polovinu sezony s nádavkem, že by mohli mít o zábavu postaráno a odnesli si parádní zážitek. Alespoň si tak lze vysvětlit dekádu vstřelených gólů, které v zápase byly k vidění. „Padlo deset branek, což muselo být pro přítomné fanoušky úžasné, pro trenéry už tolik ne. Jsme rádi, že jsme za poslední dva zápasy vstřelili 13 branek! To je to nejdůležitější,“ pochvaloval si trenér Petr Mikolanda.

Zatímco s útokem může být už spokojen, tak naopak v defenzivě směrem do jara bude ještě muset vyladit několik věcí. „Obranná fáze v utkání byla ledabylá. Nešli jsme do soubojů a náš výkon neměl ten správný drive,“ vyčítal svým hráčům a zároveň moc dobře věděl, že pokud by Benešov zahrál takto v prvním domácím zápase proti Ústí nad Orlicí, tak na body nemůže pomýšlet.

S finále zimní přípravy je ale i tak našel převážně plusy. „Je pozitivní, kolik šancí jsme si vypracovali, kolik branek a jakým způsobem jsme je vstřelili. Naše hra má parametry, a když k tomu budeme více agresivní, tak budeme spokojeni,“ uvedl Mikolanda.

Při generálce na jarní části divize se Benešov rozhodl vybrat vstupné. Na základě dohody obou týmů byl celkový výtěžek poslán na transparentní účet Okresního fotbalového svazu. Výtěžek bude věnován na rozvoj mládeže v regionu.