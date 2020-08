Tradičního účastníka divize převzal coby trenér v závěru loňského roku. Kvůli zrušenému jaru ale stihl jediný mistrák. K restartu bude mít Jiří Brunclík k ruce už i ostřílené navrátilce a další dvě slibné posily. O cílech mužstva přesto mluví velmi střídmě.

V Neratovicích se snaží v posledních letech svůj jediný tým dospělých omladit a nečekají zázraky. Loňské zimování až na začátku druhé poloviny tabulky přesto nebylo podle představ vedení a stálo místo trenéra Staňka.

Jeho nástupce začal slibně, domácí výhra 6:2 nad Dobříší ale zůstala na dlouho jediným výsledkem. Sestupové obavy sice klub anulováním soutěže minuly, jarní zápasy ale trenéru Brunclíkovi citelně chyběly: „Kvůli zrušení jarní části jsme přišli o hodně zápasů, ve kterých se mladý tým mohl co nejvíce omlátit,“ objasňuje.

Aby snad lapálií nebylo málo, přicházel tým o zápasy, byť jen přátelské, také během letní přípravy. Úvodní dva zrušila preventivní protiepidemická opatření, k dalšímu nedal soupeř z Kolína dohromady kompletní jedenáctku.

Daleko víc se Neratovickým dařilo na přestupovém trhu. Do známého prostředí se vrátili brankář Lukáš Dědek (z Ostré) a střední záložník Robert Kokoška (z Poříčan). Přivést se navíc podařilo mladé dravce Martina Šobra z Libiše a Michala Dohnalíka, který naposledy nastupoval za rezervu Mladé Boleslavi.

A ambice Neratovic? „Postupové cíle necháme jiným týmům. Nás čeká ještě hodně práce, abychom se mohli zapojit do boje o postup,“ uvědomuje si kouč a upřesňuje: „Budeme chtít co nejrychleji dosáhnout čtyřiceti bodů, což by mělo znamenat záchranu a klid na práci. Rádi bychom také hráli fotbal, který přitáhne lidi na naše zápasy.“