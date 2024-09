Po dvou týdnech opět naskočí do mistrovského zápasu fotbalisté Benešova. Minulý víkend měli zápas v Hradci Králové odložený, do kolotoče naskočí doma proti Hlinsku. "Chceme být ti, kdo určují ráz zápasu, agresivní a kreativní," hlásí trenér FK Benešov Petr Mikolanda.

Jaký měli hráči program během neplánovaného volna?

Když jsme už věděli, že kvůli předpovědi počasí nebudeme v Hradci Králové na Olympii hrát, dali jsme hráčům volno a ti tak měli volno od čtvrtka do pondělí, v úterý jsme se pak sešli na normální trénink. Ten byl kondiční fotbalovou formou.

Přemýšleli jste i o nějakém přípravném utkání?

Ne, protože jsme neměli všechny hráče zdravé a někteří naši hráči jsou členy Integrovaného záchranného systému, policisté, hasiči a ti měli aktuální služby. Někdo hrál ve volnu tenis, někdo badminton, to už jsme nechali na každém. Za čtrnáct dnů dohráváme s Olympií, máme normální týden a pak máme během týdne tři zápasy. Důležité je, aby tedy byli všichni zdraví.

Benešov má po pěti zápasech čtyři výhry a jednu porážku. Jste s dosavadním průběhem spokojený?

Můžeme si říct, že ano. Dvanáct bodů z patnácti možných je dobrý počin, hlavně oproti minulému roku. Musíme to udržet dál. Přesto, že hráči mají zdravotní problémy, chceme v nastoleném trendu pokračovat a neprohrávat.

Mohla být ta bilance i lepší? Narážím na tu jedinou ztrátu.

Mohla. Na druhou stranu bychom pak třeba nevyhráli další zápas. V Kosmonosech hráli domácí dobře z defenzivy, my nedali dvě stoprocentní šance a zaslouženě prohráli.

Je něco, co vás na dosavadním průběhu soutěže překvapilo?

Teprve se uvidí. U týmů také záleží na tom, jak se hráči sejdou, jestli jsou zdravotně všichni v pořádku, mají dovolené, pracovní povinnosti, to je pak znát na všech týmech. Vysoké Mýto je o bod před všemi, mají vysoké ambice, ale my také.

Teď vás čeká Hlinsko a fanoušci určitě neočekávají nic jiného než výhru…

Bude to náročné, čtrnáct dnů jsme my ani Hlinsko nehráli. Videa jsou lehce zavádějící. Každý zápas začne za stavu 0:0, bude to o tom, že jak si to nastavíme, takové to mít budeme. Chceme být agresivní, kreativní, hrát v rychlosti a tak, abychom byli my po celou dobu ti, kteří budou ukazovat, že jsme doma. Chceme být silní a doma jen vyhrávat.