„Po těch špatných výsledcích, což vyvrcholilo porážkou od Jestřabí Lhoty, kdy jsem byl hodně zklamaný, jsem měl z utkání trošku obavy,“ přiznal Pavel Šimáček, trenér Kutné Hory. „Zkusili jsme změnit taktiku, vytvořili jsme obranný blok a pokoušeli jsme se o brejky. Někteří hráči na to nebyli zvyklí a musel jsem je tahat po hřišti. Nevěděli, jak se mají v některých situacích chovat. Musím ale kluky pochválit, snažili se dodržovat taktické pokyny. Benešov po celý zápas tvořil hru a ve druhé poločase to vypadalo jako házená. Pro mě ale bylo důležité, aby to kluci zvládli mentálně a nakonec jsme vydrželi bez inkasovaného gólu. Výborně jsme to ubránili a něco pochytal Dastych. Naše slibné akce, kterých nebylo mnoho, jsme nedotáhli a špatně jsme je dohráli. Šli jsme ale štěstí naproti a jsem rád, že jsme uhráli s divizním týmem remízu. To by mohlo hráče povzbudit. Hráli jsme disciplinovaně, i když Benešov byl technicky zdatnější,“ zhodnotil výkon svého mužstva kouč Kutné Hory.