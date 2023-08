/FOTO, VIDEO/Fotbalové Kladensko zírá nad vstupem zdejších klubů do nového ročníku do divize B. Kladno v pátek deklasovalo Český Brod 7:0 a nováček ze Hřebče ho málem i překonal – dalšího novice Nespeky přejel 7:1. Stejně jako v Kladně bylo jasno už v půlce, kdy domácí vedli 4:1. Hrdinou zápasu byl obránce a kapitán Martin Dolejš, autor hattricku. Divizní premiéra se tak nespeckému týmu určitě nevyvedla podle představ a bude co napravovat.

Hrající kouč Miroslav Novák skóroval hned po nástupu na hřiště. | Video: Deník/ Rudolf Muzika

„Paradoxně jsme začali třemi rohy, ale pak se to otočilo a dostali jsme gól,“ smutně konstatoval kouč hostů Milan Knížek poté, co M. Dolejší otevřel po rohu skóre. Stejný hráč ukazoval, jak těžko je hlídatelný při standardkách i po čtvrthodině, kdy zvýšil.

Nespeky dostala do hry nádherná rána Jakuba Bredlera, ale naděje na zvrat trvala příliš krátce, než Podaný chytře a technicky parádně potrestal zaváhání brankáře Vašáka. Když v závěru poločasu předvedli domácí nejhezčí akci utkání a Podaný nabil na hlavu skórujícímu Pařízkovi, bylo v podstatě hotovo.

Před zraky někdejšího skvělého internacionála Pavla Drska, jenž se přišel podívat na svoje bývalé svěřence a spoluhráče Jablonského, Podaného či Pařízka, bavili domácí fotbalem také po přestávce. Ani nemuseli herně kralovat, ale byli zase úžasně produktivní. Nejdřív završil po standardce hattrick Martin Dolejš a pak přišel na hřiště střídající hrající trenér Miroslav Novák, doběhl do vápna a trefil dokonale roh Jablonského. Nejlepší střelec minulého ročníku krajského přeboru zase předvedl, jak dokonalým je kanonýrem. „Chtěl jsme jít na hřiště později, ale byl roh a cítil jsem šanci. Baggio (Jablonský) věděl, že mi to musí dát, aby příště hrál,“ usmál se Novák, po němž se ještě dostal do šance pracant Prosek a pohodlně uzavřel skóre.

„Hřebeč posílila, má vysoké a zkušené hráče a je hrozně silná při standardních situacích. Když k tomu připočtu naivitu naší obrany, je z toho takový výsledek,“ litoval Milan Knížek, podle něhož jeho tým platil nováčkovskou daň a rychle si musí zvyknout na jiné tempo hry. „Budeme bojovat zápas od zápasu, čeká nás ještě devětadvacet kole a náš mladý tým se chce zlepšovat. I dnes jsme měli svoje šance, jen jsme je řešili hůř než protivník,“ doplnil kouč, jenž nevyloučil mírné posílení kádru, ale hlavně chce podržet kluky, kteří v něm jsou aktuálně a bojují z Nespeky.

Domácí Miroslav Novák vtipkoval, že v závěru už Hřebeč pomýšlel na další gól a tím i posun do čela tabulky před Kladno. „Celkově je to skvělý vstup. Cítil jsem se na 3:0, ale tohle je paráda. Hodně nám to ulehčil soupeř, ten mě zklamal,“ mínil trenér, podle něhož nerozhodla jen zkušenost a výška hřebečských borců. „Spíš touha dát gól, v tom jsme dominovali,“ dodal Miroslav Novák a s celým týmem vyrazil na velké zápisné do Prahy. „Jsme zkušení, zvládneme to,“ usmál se.

Hřebeč – Nespeky 7:1 (4:1). Branky: 4., 14. a 65. M. Dolejš, 23. Podaný, 44. Pařízek, 81. M. Novák, 83. Prosek – 18. Bredler. Rozhodčí: Fencl. Diváků: 150.

Hřebeč: Kabele - T. Novák, M. Dolejš, Melichar (46. J. Dolejš), Grobár (60. Procházka) – Lukeš, Mentberger (60. Jablonský), Prosek, Podaný - Lukič (79. M. Novák), Pařízek.

Nespeky: Vašák – Shnishuk, Melichar, Hronek, Čaloun (46. Maršoun), Bredler, Turek (72. Vojkůvka), Skalický (65. Rosenvald), Pešta, Hudec, Petlička (65. Klauz).