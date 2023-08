/FOTOGALERIE/ V prvním kole divize dostaly Nespeky sedmigólový výprask v Hřebči, ale chuť si spravily uprostřed týdne, kdy v prvním kole poháru MOL Cup porazili po dlouhých 120 minutách hry 6:3 po prodloužení pražský třetiligový Motorlet. To sice stálo dost sil, ale zase dodalo plno pozitivní energie pro víkendový zápas s Chomutovem. Tam se zrodila remíza 3:3, takže Nespeky berou první bod. Ale sahaly po třech, dvacet minut před koncem vedly 3:1. "Bod bereme, ale mrzelo nás to. Je to odrazový můstek do dalších zápasů," přiznal Martin Turek, který vstřelil všechny tři góly svého týmu.

Nespeky si připsaly první divizní bod. Na domácím trávníku remizovaly s Chomutovem 3:3. Všechny tři nespecké góly vstřelil Martin Turek (v modrém). | Foto: Sokol Nespeky/Luděk Rublič

Martine, o víkendu jste dal tři góly Chomutovu. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Pro nás to byl extrémně těžký zápas, protože před týdnem jsme dostali sedmičku v Hřebči. To pro nás bylo hodně těžké, ale zvedli jsme se ve středu v poháru s Motorletem. Chtěli jsme do zápasu vstoupit podobně, zodpovědně a uhrát nějaké body. Za stavu 3:1 jsme sahali i na tři, což nás mrzí, protože jsme věděli, že bychom mohli vyhrát. Jsme s tím ale smíření a za bod rádi, je to odrazový můstek do dalších zápasů.

Jak jste zmiňoval, ještě dvacet minut před koncem jste vedli o dva góly. Převládalo bezprostředně po zápase zklamání nebo jste nakonec ten bod brali?

Rozhodně převládal smutek. Po zápase jsme dlouho seděli, povídali si a všechny nás to mrzelo. Tři body tam ležely, tak to je, ale nedá se nic dělat, bod bereme. V sobotu v Ostrově bychom chtěli zase aspoň jeden urvat. Postupně začínáme, chceme na to dál navazovat a s pokorou pokračovat.

Připsal jste si hattrick. Mohlo to být i lepší a neskončit jen u tří gólů?

Asi to bylo ze tří šancí tři góly. První gól byl po rohu, balon si mě našel na malém vápně a já to dal z první. Druhý byl po delším autu, navedl jsem si to na stopera, zkusil to a vyšlo to. Bylo skvělé, že jsme do půle vedli 2:1. Druhý poločas jsme začali dobře, Dan Hudec měl dobrou šanci, pak jsme vzápětí dali na 3:1 z penalty po faulu na mě. Hosté se trochu rozčilovali, ale za mě byla stoprocentní. Podařilo se mi to trefit, za což jsem rád.

Jak jste nabírali síly po 120 minutách ve středu s Motorletem?

V pátek jsme měli klasický předzápasový trénink, přizpůsobený tomu, že jsme měli za sebou dlouhý zápas. Takový jednodušší, zaměřený na střelbu, aby se člověk dostal do pohody. Když ale člověk porazí ve středu Motorlet, tak je psychicky nahoře a únava se lépe vstřebává. Kdybychom to po 120 minutách nezvládli, tak každého něco bolí, tahá, ale když se vyhraje, tak takové věci tolik nevnímá. I z toho důvodu jsme do zápasu vstoupili dobře, nakoplo nás to.

Životní góly Čalouna. Skvělý pocit, culil se mladík. Teď na Vlašim, pak Slavii

Středeční výhra nad Motorletem byla pro vás všechny asi hodně nezapomenutelným zápasem, že?

Samozřejmě. Když to vezmu globálně, tak vesnice jako je Nespeky… Je to zážitek, něco neskutečného a všichni si to užívali.

Šla cítit únava proti Chomutovu v závěru?

Šla. Také jsem tam šlapal vodu a říkal si o střídání v sedmdesáté minutě. Mrzelo mě to, chtěl jsem ještě deset minut zvládnout. Cítil jsem ale, že toho bylo dost, i když jsem ve středu odehrál jen půlku. Bylo to na nás vidět. Ti, co naskočili proti Chomutovu, zvládali skvělé věci. Měli jsme šanci a mohli z brejku dát na 4:2 klidně, ale hůř jsme to vyřešili. Únava byla znát, středa byla dlouhá.

Do Nespek míří druhá liga. Vlašim ale bude MOL Cup hrát jinde

Jaké jsou vaše ambice do sezony? Tradiční nováčkovské - rychle se zachránit?

Určitě. Chceme na podzim uhrát takový dostatek bodů, abychom to na jaře nemuseli honit. To je náš cíl. Je to pro nás něco nového a nechceme se dostávat pod tlak, chceme hrát v klidu. Ne tak, že když prohrajeme, tak se nic neděje, ale extrémně se tím nesvazovat. Kluci ukázali, že hrát umí. Máme skvělý kolektiv, abychom divizi zachránili.

Co zatím říkáte na úroveň divize po dvou zápasech?

Je dobrá. Už jsem ji zažil v Benešově, kde jsem hrál deset let. Nejprve sedm let divizi a pak ČFL. Malinko jsem si odvyknul, ale třeba Chomutov je fotbalové mužstvo, má spoustu dobrých hráčů. Hřebeč v prvním kole má spíš zkušenější a silové hráče, moc nám to nevonělo, výšková převaha byla extrémní. Bude to kvalitní soutěž, tak bych to shrnul. Doufáme, že přijdou i nějaké horší týmy, kterým budeme stačit a sbírat jim body, ale to bychom rádi i těm zepředu. Pro nás je to motivace. Vždy jsem to tak měl, raději hraji proti silnějším mančaftům, mám to radši.

