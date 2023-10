Fotbalisté Benešova čím dál tím víc poznávají, že co nejrychlejší návrat do třetí nejvyšší soutěže bude mnohem obtížnější, než si sami představovali. V divizi už prohráli čtvrtý zápas doma a sedmý celkově, když na vlastním hřišti padli 1:2 s Vysokým Mýtem. Trenér Petr Mikolanda měl problémy se sestavou. Hlavně vytýkal svým svěřencům, že hráli jen dvacet minut z celkových devadesáti.

Benešov prohrál doma už čtvrtý zápas ze sedmi. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Hned tři hráči Benešova byli před zápasem mimo. Kapitán Zdeněk Vrňák je mimo do konce podzimu s natrženým svalem. Problémy před utkáním hlásil Dominik Nátr a Pavel Roháč v pátek onemocněl s podezřením na Covid-19. K tomu musel Jakub Vosáhlo odehrát kompletních devadesát minut na pozici stopera, když byl kvůli antibiotikům před tím dva měsíce bez tréninku.

Svěřenci Petra Mikolandy prohráli doma třetí ze čtyř zápasů a opět poměrem 1:2. Tentokrát ale byla prohra podle kouče jednoznačná. „Z devadesáti minut jsme dokázali hrát jenom prvních dvacet minut druhého poločasu. Ve zbytku jsme byli ustrašení, báli jsme se a neběhali jsme,“ uvedl benešovský kouč.

Foto: Další výlet na Hanou a opět bez bodu. Vlašim prohrála s rezervou Olomouce

Domácí se po přestávce viditelně zvedli a po zásluze Tomkem srovnali. Před tím měli ještě další dvě možnosti. Místo toho, aby soupeře definitivně položili, tak se ale zatáhli a navrch začalo mít opět Vysoké Mýto. „Když člověk dá na 1:1, před tím má dvě stoprocentní šance, tak by si měl věřit. Po vstřelení gólu jsme přestali hrát aktivně a v klidu hrát do nohy. Soupeř velice dobře bránil, pak jsme bohužel vypadli z rytmu a tolik rohů, co jsme udělali zbytečných,“ hlesl Mikolanda.

Hosté využili zataženosti domácího celku a nakonec deset minut před koncem vstřelili vítězný gól. Domácí zareagovali jediným střídáním v zápase. Místo Waltera šel na hřiště Žiga. Nicméně i tak prohráli. „Úplně jsme neměli možnost vystřídat do kvality, že bychom utkání nějak otočili,“ posteskl si trenér Benešova.

Benešov – Vysoké Mýto 1:2 (0:1)

Branky: 58. Tomek – 39. Kadrmas, 81. Habrman. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Vít – Vojtěch, Erlebach. Diváci: 86.

Benešov: Schummer – Sadyk, Vosáhlo, Pilík, Kulhavý, Dušek, Tomek, Nešpor, Kubiš, Walter (81. Žiga), Čmovš.