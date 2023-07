Benešov odstartoval přípravu i se třemi veterány. Mareš zamířil do Ústí

Měsíc po sestupu z České fotbalové ligy odstartoval Benešov letní přípravu coby čerstvý účastník divize, kam spadl po dlouhých devíti letech. K tomu, aby se co nejrychleji vrátil zase o rok výš, přivedlo vedení klubu, jenž oslaví 110 let od svého založení, tři zkušené posily – veterány. Na prvním tréninku se hlásili Tomáš Pilík, Martin Nešpor či Pavel Čmovš, jeho jmenovec Mareš naopak zamířil do Ústí nad Labem.