Zatímco Benešov je ve středu tabulky a na postup či boje o záchranu de facto nemyslí, tak Čáslav bojuje o holý život ve čtvrté nejvyšší soutěži a na poslední chvíli honí body, kde se dá. Hlavní motiv obou týmů byl znát i na hřišti. „Celý zápas jsme nechytili tempo hry,“ poznamenal trenér Benešova Petr Mikolanda. Domácí se podařilo sice po krásné akci srovnat na 1:1. Za tohoto stavu ovšem promarnili dvě slibné příležitosti a hosté trestali. Do šaten šli s dvoubrankovým náskokem.

„Čáslav byla ve všem lepší a agresivnější,“ přiznal Mikolanda. Domácí mohli ještě zdramatizovat zápas, když dostali možnost penalty, kterou ale Nešpor promarnil a od té chvíle bylo jasné, že si hosté odvezou domů tři body.

„Poté bylo znát, že psychika k tomu otočit zápas nebyla. My jsme předvedli podprůměrný výkon. Nebyli jsme to vůbec my. Tímhle utkáním jsme si udělali obrovskou ostudu. Čáslav přijela o bytí a nebytí a byla to jedna z posledních možností, jak se chytnout. Ostudný výkon,“ komentoval duel Mikolanda.

Čáslav nicméně vyhráno stále nemá, neboť se pořád pohybuje na sestupových příčkách. I v Benešově ale ukázala, že má na jaře formu a se záchranou to myslí vážně. „Celé jaro hraje velice dobře. Věděli jsme, s čím přijede. Jaký fotbal proti ní hrát, nicméně přijela mnohem víc nabuzená. Víc si šla za vítězstvím,“ uznal sportovně Mikolanda.

Tomu se na hřišti prohánělo v jednu chvíli stále ještě věkem několik dorostenců. Osmnáctiletý Kučera odehrál dokonce celý zápas. „Vzhledem k naší pozici zkoušíme dorostence. Naše priorita je obehrávat i další hráče, kteří neměli během sezony tolik možností. K tomu pět zraněných. Sestava je specifická,“ uvedl Mikolanda.

Benešov – Čáslav 1:4 (1:3)

Branky: 18. Hampl – 12. Kraj, 30. Turyna, 36. Konyvka, 76. Chábera. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Rázek – Kvaček, Papežík. Diváci: 104.

Benešov: Vitásek – Vosáhlo (57. Roháč), Pilík, Kulhavý, Tomek (46. Čížek), Nešpor (67. Svoboda), Hampl (67. Bílek), Vrňák (67. Sadyk), Kubiš, Kučera, Čmovš.

Čáslav: Usenko – Vencl, Konyvka, Kučera (83. Záruba), Hanč, Chábera (79. Peterka), Nešpor, Turyna (61. Hejný), Slavík, Kraj (83. Bašek), Junek.