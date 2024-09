Plusový zisk dovezl také Brandýs. Bezbrankovou remízou v Novém Bydžově sice prodloužil čekání na pátou výhru už na tři kola, i bod ale celek z dvojměstí udržel na čele tabulky, byť oproti soupeřům odehrál o zápas více.

Fotbalisté Dobrovice a Benešova před domácími diváky pouze doháněli. Cukrovarníci proti nováčkovi z Police nad Metují dokonce dvoubrankové manko, což se povedlo ještě do přestávky. Z penalty se po faulu na Pastyříka tradičně nemýlil Marek Sedláček. Pánek parádní individuální akci vyšperkoval i přesnou ranou zpoza šestnáctky.

Benešov dotáhl Hlinsko po změně stran. Obléhání branky po standardní situaci pohotově zakončil původním zaměřením obránce Pavel Čmovš. Pro exligistu šlo o vůbec první mistrovskou trefu od loňského příchodu ke Konopišti. Více se ale žlutomodří proti bránícím Východočechům prosadit nedokázali.

Dobrovice – Police nad Metují 2:2 (2:2)

Michal Sedláček, trenér Dobrovice: Prvních dvacet minut bylo z naší strany velice špatných a vyústilo to dvěma inkasovanými brankami. Naštěstí nás to nepoložilo a ještě do přestávky jsme dokázali srovnat stav na 2:2. Ve druhém poločase obě mužstva nastřelila břevna a pak jsme ještě měli jednu velkou příležitost, ale hostující obránce naši střelu na poslední chvíli zablokoval. Dnes si ani jedno mužstvo nezasloužilo prohrát, takže remíza je asi zasloužená. Pro nás je to domácí ztráta, takže ji budeme muset odčinit za týden v derby v Kosmonosech.

Chrudim B – Kosmonosy 1:1 (0:1)

Pavel Jícha, trenér Kosmonos: S naším výkonem i získaným bodem jsme spokojeni. Zvládli jsme 34 minut v oslabení za zbytečné vyloučení Šulce a celkově jsme soupeři, který byl posílen o pět hráčů z kádru svého A týmu, srdnatě vzdorovali. Všichni hráči utkání poctivě odpracovali a v důležitých chvílích nás podržel brankář Šteiner. Škoda dvou našich zmařených gólových šancí ve druhé půli. Samostatný únik Pajera zlikvidoval domácí brankář a šanci Filipa v úplném závěru hlavní rozhodčí odpískal jako faul, který bohužel viděl jen on.

Benešov – Hlinsko 1:1 (0:1)

Petr Mikolanda, trenér Benešova: Po 14denní zápasové pauze jsme nevkročili do zápasu aktivně. To, po čem jsme volali a co jsme chtěli, jsme neplnili. V defenzívě jsme byli lehkovážní a v ofenzivní části jsme nebyli aktivní a málo si nabíhali. Bohužel Hlinsko vstřelilo první branku přesně po věcech, na které jsme upozorňovali. Poté jsme byli více aktivní, ale bez nějaké velké šance. Srovnali jsme díky důrazu Pavlem Čmovšem. Hru jsme měli v dominanci, hosté dobře bránili v nízkém bloku a čekali na brejkové situace. Bylo náročné je překonat, proto remíza zasloužená, ale pro nás ztrátou. Bohužel jsme nebyli aktivní v ofenzivě a to se vyhrává těžko.

Nový Bydžov – Brandýs n. L. 0:0

Michal Voljanskij, trenér Brandýsa: Myslím, že remíza byla nakonec spravedlivá. Domácí byli lepší v prvním poločase, kdy po našich chybách mohli vést klidně 2:0 nebo 3:0. Naštěstí jsme to přečkali. Ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší my, ale bohužel Honza Stross a Martin Bodnár hlavičkovali z malého vápna těsně vedle a Folwarczny orazítkoval břevno, a proto zápas skončil bez branek. My bod z venku bereme. Vtýdnu se musíme dobře připravit na domácí utkání (Hrádek nad Nisou). Ještě bych chtěl opět poděkovat našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. Jsme za to moc rádi.