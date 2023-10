Fotbalisté Benešova splnili v Čáslavi roli favorita a připsali si do tabulky tři body. Na půdě předposledního celku Divize C rozhodl už zkraje zápasu. Po dvaceti minutách vedli 2:0 a náskok si udrželi. Naděje domácích na jakýkoliv zvrat v utkání vzala za své zkraje druhého poločasu, kdy byl vyloučen Konyvka.

Z fotbalového utkání divize C Čáslav - Benešov | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Tyhle zápasy jsou jedny z nejhorších a nejnáročnějších, protože všichni předpokládají, že jednoznačně vyhrajeme a přivezeme si tři body. Jakákoliv ztráta je problémem. Jsem rád, že hráči utkání zvládli, splnili, co jsme si řekli,“ pronesl s úlevou trenér hostů Petr Mikolanda. V Čáslavi došlo na souboj bývalých ligových fotbalistů. Lavičku domácích režíroval Petr Janda. Benešov rozhodl utkání už v začátku zápasu a v obou případech měl zásluhu na gólech záložník Kamil Kulhavý.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

V prvním případě našel parádně Martina Nešpora, který už v páté minutě otevřel skóre. „Hned se nám lépe hrálo. Domácí přidali, snažili se, my jsme hráli v klidu ze zabezpečené obrany. Vyráželi jsme do rychlý brejků,“ uvedl Mikolanda. Po jednom rychlém kontru a chybě čáslavské obrany navíc Kulhavý přeloboval brankáře Davida Vyhnánka a Benešov vedl 2:0. „ Od té doby se dohrával poločas. Čáslav sice měla více držení míče, ale k ničemu velkému se nedostala, nebyla nebezpečná,“ mínil trenér hostů.

Mikolanda byl i rád, že jeho svěřenci zlomili zápas na svou stranu hned zkraje zápasu i kvůli stavu hrací plochy. „Když jsme viděli hřiště v Čáslavi, tak na třetině hřiště se nedalo vůbec hrát kvůli slunci, které tam nesvítí. Celá levá strana z pohledy hry se nedala téměř využívat. Trávník byl hodně zničený a podle toho jsme udělali taktiku Upustili jsme od krátkého fotbalu a hráli jsme účelně jednoduché míče směrem nahoru,“ komentoval benešovský kouč.

Vlašim remizovala na půdě Táborska. Bod zachránil z penalty Musil

Druhý poločas výrazně ovlivnila červená karta zkraje dějství. Už po čtyřech minutách byl vyloučen domácí František Konyvka a Benešov si zápas i výsledek už pohlídal. „Ve chvíli, kdy domácí šli do deseti, tak se z toho staly dlouhé nákopy do naší obrany, vyhrané souboje a chodili jsme do brejků, kdy jsme mohli navýšit náskok. Jinak to nebyl moc koukatelný fotbal, zvlášť když domácí hráli v oslabení,“ podotkl Mikolanda.

„Minimálně v prvním poločase jsme byli lepším týmem. Kluci hráli to, co jsem si představoval, tedy až na dvě individuální chyby. Soupeře jsme tlačili, byli jsme aktivní, ale celý podzim nás sráží individuální chyby a to se opět projevilo. Měli jsme soupeře na půlce, ale stav byl 0:2. Vše vyvrcholilo chvíli po pauze, kdy jsme dostali diskutabilní červenou kartu, kdy faulu Konyvky předcházel faul soupeře. Ale Nešpor je zkušený hráč a udělal to chytře. Ale nejprve byl faul od něj. Tím jsme definitivně přišli o šanci bodovat, pak jsme to měli těžké,“ soudil domácí kouč Petr Janda.

Čáslav – Benešov 0:2 (0:2)

Branky: 5. Nešpor, 21. Kulhavý. ČK: 1:0. Rozhodčí: Rázek – Kvaček, Papežík. Diváci: 110.

Čáslav: Vyhnánek – Junek, Mach, Čuchal (67. Kraj), Ronovský (73. Hannich), Chábera (67. Ráliš), Štichauer, Hajník, Peca, Konyvka, Slavík (73. Bašek).

Benešov: Schummer – J. Vosáhlo, Pilík, Kulhavý (75. Stejskal), Tomek (82. Žiga), Nešpor, Nátr (O. Vosáhlo), Sadyk (59. Roháč), Kubiš, Walter, Čmovš.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský