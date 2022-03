Zimní přípravu můžu zhodnotit jedině pozitivně. S tréninkovou morálkou mužstva jsem spokojený. Prakticky na sto procent jsme splnili všechno, co jsem měl v plánu.

Přípravné zápasy se vám zamlouvaly?

Musím říct, že jsem byl překvapený, že kluci od prvního nebo druhého zápasu přípravy začali plnit vše, co jsme si řekli. Dělali to, co jsme si řekli v tréninku. Bylo příjemným překvapením, že takhle brzy najeli na to, co jsem po nich chtěl a začali to praktikovat v zápasech. Utkání se Zbuzany bylo naprosto perfektní z naší strany. Zkoušeli jsme vysoký pressing a z toho jsme vytěžili celou řadu šancí, kterou jsme proměnili v góly. Přípravné zápasy byly také pozitivní, jen ten poslední s Táborskem se nám trochu nepovedl.

Proč?

Neměli jsme tolik vyložených šancí, navíc se nám zranil jeden z klíčových hráčů. Ke zranění došlo už v desáté minutě, a tak se oslabila naše útočná síla. Dostali jsme se do situací, které jsme mohli řešit trošku jinak ve finální fázi.

Který hráč se vám zranil a jaký je jeho aktuální stav?

Kamil Kulhavý má těžký výron kotníku, během čtrnácti dnů půjde na rezonanci a uvidíme, jak na tom bude. Je to pro nás velké oslabení.

Máte plán, jak ho nahradit?

Skládáme nějaké plány, ale zatím se nám nepodařilo najít nejvhodnější řešení. Něco máme vymyšleného, ale konkrétní být nechci.

Jak jste na tom s kádrem?

To je věc, která mě trápí. Máme úzký kádr a hrozně mladé hráče. Mám radost z toho, že hráči mají do fotbalu chuť a chtějí pracovat a zlepšovat se.

Na jaký styl fotbalu se mohou vaši fanoušci těšit?

Detaily říkat nebudu, ale obecně půjde o náročný běhavý fotbal s vysokým pressingem a přepínáním hned po ztrátě balonu.