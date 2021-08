Admira jako favorit vstoupila do zápasu suverénně a ovládla už úvodní dvacetiminutovku. Když její tlak slábl, paradoxně přišel první gól. Po standardce se dostal k míči Zahálka a ten střílí v posledních letech gólů mraky - Kobylisy po jeho ráně vedly.

O chvíli později se dostaly do ještě větší výhody. Rakovnický Marek Hejda fauloval u střídaček, hlavně ale padajícího hráče zasáhl znovu do hlavy. Ošklivý zákrok musel být oceněn červenou kartou a Pražané zahájili přesilovku.

Domácím se povedlo rychlé přeskupení formací a střídání. Neuvěřitelně hbitý Agostinho prošel přes poločasem přes čtyři protihráče, vybojoval tak roh a po něm sice brankář Keller první šanci chytil, ale dorážka zkušeného stopera Rendly už byla gólová 1:1.

Druhý poločas už byl jen ve znamení Admiry, která se tlačila za vítěznou trefou. Minimálně dvakrát k ní měla hodně blízko, pokaždé ale zasáhl skvěle brankář Bolšakov, který přišel z arménského klubu West Armenia a dokonale nahradil zraněného Jandu.

I díky němu Rakovník bodoval také ve druhém domácím duelu, byť opět jen remízou. "Konečně jsme měli k dispozici další hráče, ale ještě čekáme minimálně na Traorého, jenž rozvázal smlouvu v Řecku a čeká na vyřízení potřebných formalit," řekl předseda klubu Marek Tvrz a přiznal, že klub měl zastavené přestupy kvůli dlužné částce pražskému Radotínu. "Ale nemělo to vliv na absenci hráčů v prvním kole, to by nemohly hrát ani české posily," odmítl.

Ted věří, že Rakovničtí se už dočkají také tříbodového importu. "S Traorem budeme zase o dost silnější, ale zase bude chybět Hejda. I tak věřím, že už tři body uděláme," dodal Tvrz.

SK Rakovník - Admira Praha 1:1 (1:1). Branky: 44. Rendla - 31. Zahálka. Rozhodčí: Starý - Brychta, Kvaček. ČK: Hejda (R). Diváků: 368.



Rakovník: Bolšakov - Šindler (72. Mašek), Rendla, Duchoň, Ahmin - Hradecký, Hamouz - Potchi, Hejda, Červený (60. Novotný) - Wilson (38. A. Agostinho).