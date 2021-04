Těžká rána osudu postihla v těchto dnech fotbalový klub SK Zápy. Ve věku jednašedesáti let náhle zemřel jeho dlouholetý manažer František Mašek. Mělnickému deníku smutnou zprávu potvrdil jeden z členů realizačního týmu třetiligového A-mužstva.

František Mašek, manažer SK Zápy | Foto: SK Zápy

František Mašek se jako činovník do téměř devadesátileté historie zápského fotbalu zapsal velmi výrazně a nesmazatelně. Poprvé v roce 2006, kdy po boku tehdejšího předsedy oddílu Hrdličky pomohl k postupu A-mužstva do středočeského přeboru a béčka do třetí třídy.