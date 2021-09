V sobotu dopoledne hostili fotbalisté Benešova Admiru Praha. Benešovší nastoupili proti soupeři, nad kterým vyhráli v rámci ligy naposledy v srpnu 2008. Ani tentokrát to však nevyšlo, po konci utkání platil bezbrankový stav 0:0.

S tímto výsledkem nebyl trenér Benešova Marek Nikl spokojený. „Zase jsme ztratili vítězství, herně jsme se posunuli o něco dál, dostali jsme se i do šancí a zakončení. Bohužel ještě si nedokážeme vypracovat pořádné gólové šance,“ řekl po duelu Nikl.

Fotbalisty Benešova v rámci sedmého kola ČFL čekal soupeř, který se prezentoval odlišným stylem hry než předchozí soupeři. „Týmy Slavia B nebo Rakovník hrály hodně individuálně. Admira má urostlý organizovaný tým,“ sdělil Nikl a pokračoval. „Myslím, že jsme si s tím poradili dobře, zlepšili jsme rozehrávku i přechod do útočné fáze. Zatím ale nemáme ani štěstí, že by nám nějaký odraz míče pomohl.“

Poslední tři zápasy Benešova skončily shodně remízou. Po šesti zápasech je v tabulce se čtyřmi body třetí od konce, čtrnáctý. „Přicházíme o body, které by nám mohly chybět. Chybět nám budou i body z prvních zápasů, které jsme remizovali, nebo prohráli. Třeba s Vyšehradem jsme měli vyhrát. Je to o bodech, které zatím tolik nesbíráme, ale věřím, že to přijde. Nějakou kvalitu máme a zlepšujeme se,“ doufá v lepší budoucnost trenér Nikl.

Jeho svěřence čeká v týdnu ještě zápas ve středu. Benešov bude dohrávat zápas proti Dvoru Králové, který byl v srpnu odložený kvůli onemocnění COVID-19. „Raději budeme hrát zápas než trénovat. V tomto ohledu problém nebude. Doufáme, že ve středu už bude moci hrát Ríša Kalod a další hráči. Proti Admiře jsme ukázali, že jsme na tom dobře fyzicky. Stál proti nám dobrý soupeř, ve druhém poločase jsme ho přehrávali. Po zápase soupeři popadali,“ sdělil Nikl.

Proti Dvoru Králové taktiku neplánuje příliš měnit. „Chceme hrát styl fotbalu, který nám vyhovuje, a do zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Potřebujeme zlepšit finální fázi,“ konstatovat trenér Benešova.