Špatné začátky hráčů SK Benešov jsou konečně pryč. V posledním podzimním zápase dali první branku Benešovští. Ve 4. minutě po rohu a přihrávce Engelmanna se u levé tyče ocitl stoper Václav Ježdík a zblízka prostřelil exligového gólmana Hrubeše a bylo to 1:0 pro hosty.

Chvíli poté se mohlo změnit skóre i na druhé straně. V 6. minutě totiž fauloval ve vápně Pedro a ještě ani ne třicetiletá sudí Lucie Šulcová nekompromisně ukázala na bílý bod v pokutovém území. Míč si postavil Vojta a napálil jej do břevna. Domácí pak získali územní převahu, ve 13. minutě po přímém kopu vystřelil Dvorský hlavou přímo doprostřed branky, tam stál Tetour a míč ztlumil ve svých rukavicích.

Ve 14. minutě hrozilo nebezpečí na druhé straně hřiště, ale sudí nenašla odvahu odpískat další penaltu po faulu gólmana Hrubeše na Turka. V 19. minutě vypálil Srb nebezpečně přes obránce, brankář Hrubeš využil své dvoumetrové postavy a na poslední chvíli míč vytěsnil mimo nebezpečí. Ve 20. minutě se dostal do šance podsaditý exligista (dva zápasy za Slavii) Sodoma a vypálil nad. Ve 35. minutě střílel Žaloudek, jeho střelu, ač byla tečována obranou, Tetour bravurně chytil. Benešov se probudil až v závěru poločasu, když ve 43.minutě Srb z levé strany vypálil nad.

Druhý poločas začali opět náporem domácí, kteří se samozřejmě s hrozící prohrou nechtěli smířit. Ex-reprezentant Rajnoch zvýšil aktivitu dopředu. V 50. minutě právě volný Rajnoch na malém vápně přestřelil. V 58. minutě již uspěli. Míč prolétl do pokutového území, kde si útočníci Motorletu v letu přihráli hlavou a Vojta také hlavou umístil míč do volného místa v brance – 1:1.

Benešov mohl vzápětí strhnout vedení na svou stranu, Engelmann přistrčil Filipovi a jeho jedovka skončila na tyči branky domácích. V 66. minutě Srbovu šanci chytil Karel Hrubeš. V 75. minutě mohl skórovat zase hlavou Žaloudek, ale netrefil zařízení. Za chvíli mohlo být ještě hůř. Ale Benešov měl také dobře postavenou bránu. Volný Adam Fotr orazítkoval také tyč. Pak přišla pohroma. Po chybě Urbana se uvolnil Sodoma a rychlým krokem doběhl až k bráně a, ač tísněn obráncem, vystřelil. Jeho nepovedená střela překvapila Tetoura a podél jeho vytrčené levé nohy došla do branky – 2:1. Benešov však měl ještě síly na kontr. V 81. minutě ještě střelu Lupače vytáhl Hrubeš na roh. A z něj v 82. minutě našel polovysokým centrem Engelmann Robina Procházku, který se pověsil do vzduchu a nádherně trefil vingl – ukázkové srovnání na 2:2. V 86. minutě se dostal do šance další střídající – Zoubek, ale Hrubeš ho vychytal. V nastavení ještě zachránil Tetour, když v nepřehledné situaci před jeho bránou stihl Tetour míč vyškrábnout.

Následovaly penalty, velká loterie, která v poslední době žluté ponorce štěstí nepřinášela. Tentokrát ale ano. Začal Sodoma 1:0, Procházka 1:1. Oba střelci ze zápasu byli úspěšní i v penaltách. Střídající Radosta dal na 2:1. Pak po dlouhé době neuspěl Vrňák, když Hrubeš jeho ránu vytěsnil na tyč. Ale domácí pak vychytal Tetour. Nejprve chytil ránu Žaludka, David Filip srovnal na 2:2. Hauerovu střelu Tetour opět lapil, novic Sklenička poslal skákajícímu Hrubešovi míč doprostřed brány – 2:3! Ani pátou penaltu domácí nedali, Tetour do třetice vychytal i Soběslava. Benešov oprášil známou pravdu – na umělce vždy vyhrává.

Motorlet – Benešov 2:3 pk

Branky: 58. Vojta, 80. Sodoma – 4. Ježdík, 82. Procházka. Rozhodčí: Šulcová. Diváci: 100.

Motorlet: Hrubeš – Čepelák, Soběslav, Rajnoch, Dvorský – Hauer, Sodoma, Žaloudek – Fotr (88. M.Filip), Vojta (72. Radosta), Hurka (65. Mařík).

Benešov: Tetour – Lupač, Pedro, Ježdík, D.Filip – Engelmann, Brokeš (81. Procházka), Vrňák – Urban (56. Dufek), Turek (84. Zoubek), Srb (90. Sklenička).

VOJTĚCH ENGELMANN ST.