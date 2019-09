V 11. minutě domácí Boháč vystřelil nad, chvíli poté vyzkoušel brankáře Tetoura Kutner, ale jen mu pohladil rukavice lehkou střelou. Ve 22. minutě zahrozili hosté – Turek pěkně vystřelil a gólman domcích nadvakrát dopravil míč na roh. Ve 31. minutě hostující obrna zaspala a nechala na vápně úplně volného Žaldu, který byl tak překvapen, že míč odevzdal Tetourovi do náručí.

V závěru poločasu se dvakrát blýskl Filip hrající nezvykle v přední vozbě, jednou pěkně odcentroval na Vrňáka, podruhé málem dosáhl na míč, který stačilo doťuknout do prázdné brány.

Druhý poločas zahájil Benešov hvězdně. Procházka po kombinaci uvolnil Vrňáka, který placírkou technicky obstřelil brankáře Kuníka otevřel skóre – 1:0 pro Benešov.

Soběslav mohla rázem vyrovnat. Špílmachr Bouchal do toho bouchl zdálky a jeho pumelici vyboxoval Tetour ven z brány. V 54. minutě málem zopakovali Soběslavští gól z letní přípravy. Bouchal zachytil špatnou rozehrávku, přenesl míč na křídlo a Žalda vypálil těsně vedle. Rozhodnutí přišlo v 59. minutě. Kuník opět neudržel míč, Filip chtěl zasáhnout hlavou, ale gólman domácích trefil Filipa rukama do hlavy a pískla se penalta. Zkušený exekutor Vrňák míč uklidil do sítě a bylo to 0:2.

Domácí pak nechali Bouchala a Kutnera odpočívat na další mistráky a zápas se v klidu dohrával. Snad jen hrstka příznivců domácích (v jinak slušně naplněném hledišti s pěknou diváckou kulisou) udělala ze zbytku zápasu nechutné divadlo.

V závěru ještě Tetour několikrát ukázal své schopnosti, Benešov mohl zvýšit, ale po akci Krasnynyka Zoubek nebyl schopen dorazit míč do branky. Benešov zvítězil zaslouženě a nyní již jen čeká, zda mu los nepřipraví někoho zajímavého.

Soběslav - Benešov 0:2

Branky: 47. a 59. Vrňák. ŽK: Kuník, Boháč, Dvořák – Urban, Azilinon. Diváci: 342.

Benešov: Tetour – Urban, Pedro, Lupač – Filip(75. Krasnyanyk), Engelmann, Vrňák, Procházka, Azilinon (52. Zoubek) – Srb (59. A.Lauricella), Turek.

VOJTĚCH ENGELMANN ST.