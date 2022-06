Máte za sebou půl sezóny na lavičce Benešova, jak jste spokojený se svým angažmá? Spokojený. Všechno co se týče vedení, na čem jsme se domluvili, tak funguje tak, jak jsme si řekli. Takže v tomto směru spokojený jsem. Stejně tak víceméně i s hráči. Makají, pracují, dělají to, co chci, občas to jde jedním uchem dovnitř a druhým ven, ale nemůžu jim nic zapřít. Jsem spokojený, jak s vedením, tak s hráči a jejich přístupem. Nemůžu prostě říct křivé slovo.

Když jsme se poprvé spolu bavili v lednu, tak jste říkal, že jste je našel v trochu horším stavu. Tak kam se za ten půlrok posunuli?

To by měl říct někdo jiný, kdo viděl podzim i jaro, tak to může posoudit lépe. Co jsem ale viděl já na začátku, myslím si, že ten posun je tam docela veliký a že hráči pochopili, co chci, jak to chci a prostě se posunuli jak myšlenkou, hlavou, tak i tréninkově a herně. Myslím si, že posun je celkem vidět.

Nakonec jste skončili na desátém místě. Skončili jste ve středu tabulky, dá se říct, že jste si splnili všechno, co jste si řekli?

Cílem byla jednoznačně zahrána, takže ta se splnilo. Čím víc vepředu budeme v tabulce, tak to bude bonus.

Na druhou stranu už i Kamil Kulhavý, se kterým jsem se bavil v průběhu jara říkal, že když budete takhle hrát a pokračovat, tak můžete klidně být do pátého místa. Je to ten cíl pro příští sezónu?

Určitě! Teď už se bavíme o příští sezóně, takže potřebujeme posílit na některých postech, už s někým mluvíme, už máme něco vytipované. Jestli to vyjde, nevyjde. Pokud vyjde a posílíme, tak jak chceme, na jaké posty chceme, tak cíl bude kolem pátého, šestého místa na příští sezónu. Jinak když takhle zůstaneme, uvidíme prostě. Ale chceme se posouvat, chceme se půl rok co půl rok být lepší a lepší, takže s tímhle souvisí jak trénovaní, tak i posilování kádru.

Už víte, konkrétně kam přesně chcete posílit, jestli do útoku, do zálohy?

Do každé řady potřebujeme jednoho hráče - jednoho obránce, krajního záložníka a útočníka jako sůl.

Je to i o tom, že co se stále bavíme pořád dokola, spalování šancí. Měl by to být někdo, kdo bude na tu koncovku?

Přesně tak. Chybí nám útočník, který šance dotáhne dokonce. Schází nám hráč, který to prostě uklidí. V každém zápase soupeře přehráváme, vypracujeme si šance, ale nedotáhneme je do gólu. To je problém.

Kde by jste chtěl Benešov vidět třeba v příští sezóně?

Na prvním místě.

Drama vrcholí. O vítězi fotbalového okresního přeboru stále není jasno

Takže až na postup do druhé ligy?

Ale já to chci, ale vím, že to reálné není. Prostě hraji každý zápas na vítězství, proto mě štve, že například zápas s Karlovými Vary dopadl tak, jak dopadl. Varoval jsem hráče, že po skvělém utkání, který odehráli s Motormetem, nesmí nic podcenit a opakovaně jsem jim to říkal, ale je prostě vidět, že to z nich spadlo. Byli až moc uvolnění. Ale jinak já chci každý zápas vyhrát, takže chci být první.

Mám to tak brát, že se i na další sezónu zaměříte i na tu mentální stránku?

Já se na ní zaměřuji již od prvního dne. Hodně na ní spoléhám a dbám. Pořád s hráči mluvím. Já jsem i trochu i mentální kouč. Ale někteří to chápou rychleji a líp, jiní prostě ne, nebo to chápou méně než ostatní.

Když jsem se bavil s Kamilem Kulhavým , tak říkal, že jste přísný, ale i kamarád. V kterých věcechh jste kamarád?

Pravidla jsou jasně daná, takže když si něco řekneme, tak to platí. Jednám s hráči úplně na rovinu a na férovku. Říkám, co si myslím, co cítím. Nikomu nemažu med kolem huby. Očekávám stejný přístup od nich a samozřejmě, když se něco pokazí, tak jsem přísný, když něco řeknu na tréninku nebo v zápase, tak to má být. Když to tak není, tak jsem naštvaný a dávám to najevo, ale zase vím, že v šatně musí být sranda a já ji mám rád. Takže si ji s hráči dělám, mluvíme o všem, o ženských, o diskotékách, o alkoholu, když se to takhle řekne. Takže si s nimi klidně sednu, dám si něco a kecáme o ženských, o životě a tak dále.

Už bylo naznačeno, že byste chtěli být do toho pátého místa. Bude o tom už i letní příprava, že bude tvrdší?

Tvrdší asi nebude, protože máme málo času. Máme čtyři týdny odpočinku, úplné volno budou mít hráči tři týdny a na posledních deset dnů dostanou individuální plány. Takže každý bude mít pět tréninků, které si musí sami odmakat. Samozřejmě budou všichni na aplikaci, takže budu vědět, jak pracují, a když přijdou 11. července, tak začneme úplně naplno s balónem herní věci a nebudeme dělat základní fyzickou přípravu.

FOTO, VIDEO: Pohár v Benešově ovládl Baník, vítěze ocenil Kohák

Máte za sebou už půlrok, už je vidět, co po těch hráčích chcete, že už můžete být na 80% spokojený?

Ale jo, je to vidět. Splnili to. Já jsem spokojený, když hráči mají nastavenou dobře hlavu, a když jdou do toho zápasu na 100%, to plní a s tím jsem naprosto spokojený, proto jsou i takové výsledky jaké jsou. Když si vezmete, že my jsme minimálně měli o půlku bodů víc než máme. Prostě tak to je.

To je pravda, že teď už na jaře jste před posledním kolem získali 18 bodů, na podzim jich bylo o dva méně. Byl ten efekt znát hlavně doma, kde jste udělali neporazitelnou tvrz a těžili jste hlavně doma.

Stejným způsobem ale hrajeme i venku a zápasy probíhají stejným způsobem, třeba v Sokolově výsledek 3:0 vůbec neodpovídá. První poločas měl skončit 4:1 pro nás a bylo po zápase, ale prostě ta koncovka. V Plzni jsme hráli remízový zápas, ale to jsou venku ztracené body a my hrajeme úplně stejným způsobem. My nic neměníme, ale prostě neproměňujeme šance, to je ten problém.

Čím si to představujete, zbrklost, nezkušenost, nervozita?

Všechno, nezkušenost, nervozita, trochu možná herní kvalitou, abychom dotáhli akce do konce. Tohle vše dohromady.

Máte nějaké informace, že by byl zájem z vyšších lig o někoho z vašich řad?

Zájem o některé hráče je, ale to si zatím nechám pro sebe, což mě těší a zároveň netěší. Těší mě, že se hráči posunuli, protože je vidět jejich herní posun. Na druhou stranu mě to netěší, protože možná o ně přijdu.