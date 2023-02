Benešov představil velké posily pro jarní část do sezony. Zejména do útoku a je jasné, že v případě Jakuba Mareše musel sehnat i finanční prostředky. Podařilo se. Předseda klubu Tomáš Novák musel vynaložit hodně úsilí, aby sponzory přesvědčil. Ti byli plánům třetiligového klubu ohledně záchrany v ČFL naklonění a tak se rozhodli tučněji zainvestovat.

„Byli k tomu naklonění od začátku. Jenom vše muselo do sebe zapadnout včetně dohody s hráčem,“ prozrazuje Novák. S Marešem se přitom průběžně bavili od prosince. Po několika týdnech si plácli. Pomohl k tomu i fakt, že sám hráč hledal poblíž Prahy místo, odkud by nemusel tak daleko dojíždět za prací. Benešov tak byl pro něj vhodná volba.

Mareš má pomoci Benešovu se záchranou. V Rakousku mě to zase nakoplo, přiznává

Fanoušci a lidé zajímající se o dění v klubu ale mohou být v klidu. Zvýšení finančních prostředků do A-týmů nebude na úkor mládežnických družstev. I ta by se měla podle předsedy dočkat novinek a pocítit je v budoucnu. Sám Novák nastínil, že ohledně posilování kádru se nejednalo o získání nových partnerů klubu, ale navýšení peněžních injekcí od těch stávající. I oni totiž hodně usilují o to, aby se Benešovu podařilo na jaře vyhnout sestupu. Opět v celé záležitosti hrála osobnost Mareše.

„Úplně takhle na výběr jsme neměli, a soustředili jsme se přímo na Kubu na něj. Pro nás bude typově vhodný,“ dodal Novák. Středočeši v oficiální tiskové zprávě naznačili, že budou chtít získat ještě další hráče a konkrétně ze Slavie, případně z Vlašimi. Jednat se bude o dvou až třech posilách. Záležet bude až u týmu sešívaných proběhne zúžení kádru a koho následně pošlou do druholigových celků.

Benešov oficiálně představil Mareše. Posily loví i ve Slavii

Dlouhá jednání si přinesla velké úsilí. Nikoliv však úlevu, kterou Novák zatím nepociťuje. „Oddechnu si, až budeme mít tolik bodů, až se vyhneme sestupu,“ prohlašuje předseda benešovského klubu. Aktuálně jsou žlutomodří na předposlední 15. příčce s devíti body o skóre před Mostem. Na trio Živanice a rezervy Pardubic a Jablonce ztrácí čtyři body. Lepší by bylo, kdyby se ale dostali i před ně.