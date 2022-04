Cenný skalp si připsali benešovští fotbalisté. Vltavín dokázali porazit už na podzim a stejný počin se jim podařil zopakovat i na vlastním hřišti. „Je to skvělé! Chtěli jsme zápas vyhrát a připravovali jsme se na něj,“ rozplýval se radostí trenér Vasil Boev.

Cesta k vítězství byla mnohem komplikovanější než tomu bylo v září v Praze. Tehdy se Benešov dostal do vedení zkraje zápasu, které si následně udržel až do konce. Tentokrát šel po půlhodině hry ze hřiště Krunert, který po druhé žluté kartě viděl červenou a utkání pro něj předčasně skončilo. „Museli jsme zareagovat a trošku se stáhnou. I v desíti jsme si šli za vítězstvím,“ podotkl Boev, který v oslabení nastavil strategii na 4-4-1.

Od té chvíle se Benešov musel spíš bránit, defenzivní činnost mu šla ale skvěle a Boev si pochvaloval, že se jeho svěřencům dařilo parádně zavírat prostory mezi obrannou a záložní řadou. V polovině druhé půle navíc přišel rozhodující moment celého utkání, kdy si to mladý Vosáhlo nasměroval ze strany přímo do vápna, šel do kličky a následně vyl faulován. Penaltu pak bez problémů proměnil bez problémů kapitán Zdeněk Vrňák.

Těsně vedení 1:0 si následně Benešov udržel až do konce a mohl slavit tak třetí vítězství v řadě, které ho posunulo do klidného středu tabulky. Kouč Boev zářil spokojeností díky práci, kterou tým na jaře odvádí. „Kluci si víc věří, získali sebevědomí. Když v týdnu přijdou, odmakají trénink na maximum, což se jim následně vrací. Od začátku jara jsme nesehráli špatný zápas. Až na Rakovník, kde byli hráči trochu nervózní, byla všechna utkání odehrána skvěle,“ pochvaloval si kouč Benešova.

Benešov – Vltavín 1:0 (0:0)

Branky: 65. Vrňák (p). ŽK: 2:2. Rozhodčí: Nenadál – Stieber, Klír. Diváci: 150.

Benešov: Schummer – J. Vosáhlo, Filip, Dušek (76. Stejskal), Sládek, Roháč, O. Vosáhlo (72. Pedro), Vrňák (72. Sikora), Le Tuan (89. Ziman), Brokeš, Krunert.