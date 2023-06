Čtyři góly do sítě Krhanic a návrat do čela tabulky střelců skupiny A III. třídy.…

Jejich šance na přežiti byla téměř nulová, ale přesto alespoň malinká ano. Museli doma vyhrát a proti Brozanům začali benešovští fotbalisté skvěle. Už v jedenácté minutě se trefil Vosáhlo a domácí vedli. V tu chvíli se na pár minut ocitli mimo sestupovou pozici, než se Přepeře na vlastní půdě dostaly do vedení. Ohledně sestupu začalo být jasněji ještě do poločasu, kdy svěřenci vicemistra Evropy z roku 1996 Jiřího Němce v Benešově srovnali.

Benešov ve stavu klinické smrti. Záchrana je v oblasti teorie

„Věděli jsme, že Přepeře musí prohrát a my vyhrát. Umíme počítat. Chtěli jsme vyhrát, jako každý zápas. Vedeme 1:0 a pak si necháme dát gól ze standardky a propadneme. Pak se k nim nemůžeme dostat, šance nějaké byly, ale špatný,“ smutnil benešovský kapitán Zdeněk Vrňák. Pro něj obzvlášť bolestivý zápas, protože jako jediný ze současného kádru pamatoval postup do České fotbalové ligy před devíti lety.

Remíza byla pro Benešov málo. Jejich zmar byl dokonán po přestávce. Zatímco Schettl v dresu Brozan se prosadil přízemní střelou z prostředka vápna, tak na druhé straně Mareš v podobné pozici selhal. Domácí už se následně do větší šance nedostali a tak moc dobře věděli, že míří do divize. Ke 110. narozeninám klubu, které se chystají na 5. srpna, dali tak nejhorší možný dárek. Jejich kotel připravil alespoň sympatické pyro, kterým doprovodil hráče do čtvrté nejvyšší soutěže.

Benešov – Brozany 1:2 (1:1)

Branky: 11. Vosáhlo – 24. Hasil, 54. Schettl. ŽK: 3:5. Rozhodčí: Langmajer – Mudra, Kastl. Diváci: 150.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Filip, Roháč (62. Čížek), Dušek, Kulhavý, Kacafírek, Mareš, Tomek, Vrňák, Kubiš.