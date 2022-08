„Potřeboval bych, aby střel bylo daleko víc, tak jako v přípravě. Nicméně jsme se k nim nedostávali. Domácí byli skvěle připravení, my jsme byli šťastnější a pak možná i chytřejší. Máme zkušené mužstvo a rozdílové hráče, jako jsou Vopat, Richter, kteří pak mužstvu pomůžou,“ řekl kouč hostů.

Právě Vopat se postaral o vyrovnání hostů, když deset minut po úvodní trefě domácího Sládka dostal míč za obranu a překonal Diviše. Brankář Benešova měl být původně náhradník, ale ještě před zápasem musel zaskočit za zraněného Schummera a na lavičku rychle přispěchal teprve 15letý náhradník dorostenec Baťha.

Velký přehled ke startu ČFL. Jaké cíle a nové posily hlásí středočeské kluby?

„Myslím si, že jo, že to bylo v efektivitě. Klíčová pasáž zápasu byla, když jsme dali gól. Měli jsme tam další šance, mohli přidat další gól a mohlo být po zápase. Bohužel se tak nestalo, soupeř nás potrestal po individuální chybě, což se nám bohužel stává,“ smutnil na domácí straně David Filip.

Dominance domácích na míči a před velkým vápnem hostů pokračovala i po změně stran. Pokus Kubiše z bezprostřední blízkosti zlikvidoval efektně brankář Štefan. Opět z ojedinělé šance ale udeřil hosté. Kott dostal míč na střed hřiště a poslal ho parádně do horního růžku, Diviš byl bez šance. „Zase jsme neodrazili jejich tlak, který vyústil ve střelu z prostředka. Protihráči míč skvěle zapadl do šibenice,“ komentoval celou sitauaci 24letý benešovský fotbalista.

Hosté pak definitivně rozhodli čtvrt hodiny před koncem. Unikajícího soupeře stáhl Diviš k zemi a rozhodčí Švagr odpískal pokutový kop pro Velvary. Toho se zhostil Richter a bezpečně ho proměnil. „Penalta byla přísná, ještě jí předcházel faul na půlce,“ naříkal Filip. Domácí měli následně příležitost ke snížení, jenomže nastřelili tyč a s dorážkou si následně poradil Štefan.

Benešov pokazil oslavy Českému Krumlovu. Postup vystřelil Radimský

Benešov tak v úvodním utkání dojel na svou efektivitu a pouze se potvrdilo, co často říká trenér Vasil Boev. Jeho svěřenci byli lepší, ale doplatili na vlastní produktivitu. „Nevím. Asi je to naše prokletí. Hrajeme dobře a předvádíme koukatelný fotbal. V klíčových situacích, kdy máme dát gól, tak se nám to nepodaří,“ připustil Filip.

Domácí se dočkali uznání i od trenéra Velvar. „Těžký zápas. Domácí předvedli kvalitní výkon, byli hodně pohybliví a chtěli hrát fotbal. Náš výkon nebyl optimální. Jsem rád za výhru pro hráče, že se víc uklidní a budou chtít víc předvádět fotbal, který jsme hráli v přípravě. V Benešově se nám se nám to až tak nedařilo. Bylo to odbojované. Není umění vyhrát, když se daří, ale když se nedaří,“ shrnul utkání kouč Hašek.

FOTO: Před ostrým startem potvrdily Velvary dobrou formu

Benešov – Velvary 1:3 (1:1)

Branky: 19. Sládek – 29. Vopat, 65. Kott, 75. Richter. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Švagr – Melichar, Nejedlo. Diváci: 250.

Benešov: Diviš – J. Vosáhlo, Filip, Kulhavý, Sládek, Radimský (76. Stejskal), Matoušek (87. Maršoun), Vrňák (76. Meszáros), Nazarenko (76. Konopásek), Kubiš, Krunert.

Velvary: Štefan – Březina, Šustr (87. Luong Nguyen), Šimkovský, Vopat, Pihrt (87. Valenta), Havránek (28. Drozda), Rubeš, Kott, Richter, Šlegl (80. Schneider),.