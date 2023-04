Hody hody doprovody, v Benešově se hrál zápas malovaný. Středočeši si velikonoční duel stejně jako loni přehodili už na Velký pátek, aby po obědě mohli slavit velkou výhru. A důležitou, protože se hrálo o šest bodů. Případná porážka se Živanicemi by je už téměř jistě odkázala k sestupu. I bod by málo. Plný zisk vystřelil až v závěru zápasu Jakub Havel, který se přitom zapojil do zápasu až po hodině hry jako střídající hráč.