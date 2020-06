Benešovský talent nejprve jedinou brankou rozhodl právě středeční vzájemné utkání v Písku a stejný kousek se mu pak povedl i v sobotním domácím duelu s rezervním týmem pražské Slavie. „Jsem rád, že se prosadil. Pomůže to jeho osobnímu sebevědomí. Vítězství, kterých si ceníme o to více, že se pro nás jednalo o třetí a čtvrtý zápas v krátké době za sebou, pak povzbudí i ostatním hráče,“ konstatoval trenér Josef Laštovka.

Zatímco v prvním zápase se „Messi“ prosadil krátce po půlhodině hry, když jako na zlatém podnose obdržel míč od Ondřeje Bělouška a pohodlně ho doklepl do poloprázdné branky. Ve druhém případě nastoupil do hry jako střídající hráč v úvodu druhého poločasu a na prahu poslední dvacetiminutovky úspěšně zakončil rychlou akci dalšího mladíka Dominika Duška - ten v počátku potáhl míč po levé straně, následně ho po zemi předložil do pokutového území právě útočníkovi s číslem devět na zádech, jenž si posunul míč kolem obránce a šajtlí překonal vybíhajícího brankáře.

„Pořád mu říkám, aby více střílel a méně kličkoval, protože často si tím podobné situace komplikuje. Potěšilo mě tedy, jak to vyřešil,“ pochválil střelce Laštovka, kterému se tak v rámci Letní ligy začíná vyplácet sázka na mládí.

„Je pozitivní zjištění, že dokážeme vychovávat hráče, kteří prakticky hned po přechodu z dorostu dokáží být konkurenceschopní,“ poznamenal kouč s dovětkem, že důkazem nejsou jen poslední výkony Meszároše. Jak ale vidí budoucnost benešovského Messiho? „Bude záležet na něm. Je to ovšem pracovitý hráč s potenciálem a jednou určitě může hrát i profesionální soutěže,“ tvrdí.

V nejbližší době by však osmnáctiletý útočník měl patřit k hlavním ofenzivním tahounům Benešova v ČFL, kde už během podzimu letošní předčasně ukončené sezony zasáhl do třech utkání. Teď si ale říká o větší šanci. A to hodně nahlas!