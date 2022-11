„Porážka bolí hodně, protože jsme dostali gól v poslední minutě ze standardky, kterou jsme si zavinili sami. Hráli jsme ještě v početní převaze, kdy odstoupil jeden hráč hostujícího týmu. Měli jsme dost šancí, abychom toho využili a pak si necháme dát takový gól v poslední minutě,“ smutnil po zápase Filip Šimeček, který je v Benešově na hostování z Vlašimi.

I jemu po zápase nebylo moc do řeči, stejně jako všem ostatním. Po takové prohře bylo v kabině dlouho ticho. Domácí svedli s favoritem vyrovnanou partii, ze které ale opět odešli poraženi. První poločas stál vzhledem k trvalému dešti a těžkému podmáčenému terénu za starou belu. Výjimkou byl nádherný gól Emmera do horního růžku. Schummer byl bez šance. Až po přestávce hra oživila i publikum. Benešovu vyšel vstup do druhé půle a Šimeček se postaral o radost na tribunách, když z bezprostřední blízkosti propálil Němečka. Jednalo se už o jeho třetí gól v osmém utkání ve žlutomodrém dresu.

Od té chvíle bylo na hřišti živo. Přestalo pršet a rázem se všem hrálo líp. Teplice si mohly vzít náskok zpět, avšak skórovaly za pomocí faulu. Oba týmy si vytvořily několik šancí, nicméně pozorné obrany dokázaly jejich pokusy zablokovat. „Posledních dvacet metrů je náš největší problém. Musíme na tom zapracovat. Potřebujeme najít ideální řešení a uklidnit se ve finální fázi, v zakončení. Teď jsme tam měli několik situací, kdy jsme se tam dostali. To samé platí i naší třetině hřiště, kde bráníme,“ podotkl Šimeček.Benešov si ale začal zahrávat s blížícím se koncem zápasu, kdy začal kupit chyby v obraně, které musel odvracet s vypětím všech sil.

„Bylo to takové neučesané. Hodně nahoru dolů. Jak my jsme mohli dát vítězný gól, tak musím uznat, že i soupeř, kdy v posledních deseti minutách hrozil z protiútoků. Bohužel v závěru spadl gól nám a prohráli jsme. Nemáme teď štěstí,“ hlesl Šimeček, který musel vzhlížet k tomu, jak Ljevakovič v posledních vteřinách poslal ze standardní situace přesně přes zeď. Schummer si sice na míč sáhl, ale nedokázal už jej vytěsnit. Benešov tak prohrál potřetí za sebou o jeden gól a nadále uzavírá tabulku České fotbalové ligy – skupiny B.

Benešov – Teplice B 1:2 (0:1)

Branky: 47. Šimeček – 22. Emmer, 90+3. Ljevakovič. ŽK: 3:5. Rozhodčí: Trska – Hlaváček, Ježek. Diváci: 148.

Benešov: Schummer – Vosáhlo (7. Stejskal (70. Meszáros)), Filip,Šimeček, Sládek, Brokeš, Radimský (65. Dušek, Roháč, Vrňák (70. Nazarenko), Kubiš, Krunert.