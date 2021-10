Fotbalisté Benešova v rámci 11. kola ČFL v domácím prostředí remizovali s Plzní B 1:1.

Fotbalisté Benešova, ilustrační fotografie | Foto: SK Benešov

V sobotu dopoledne hostili fotbalisté Benešova na svém hřišti Plzeň B. Pokud někteří fanoušci dorazili později, tak pravděpodobně neviděli první zajímavý moment. Úvodní výkop zápasu patřil hostům, kteří se z této situace dostali do velké šance. Po rozehrávce se jeden z hráčů opřel do balonu a vyslal tvrdou ránu, která se odrazila od břevna mimo branku. „Hned, jak to kopl, tak jsem říkal, že to letí na břevno. Já jsem byl docela v klidu. Brankář teda říkal, že moc v klidu nebyl,“ konstatoval po zápase Benešovský trenér Marek Nikl.