Když hráči nastupovali na hrací plochu, hlasatel utkání do mikrofonu četl, že v brance Benešova bude Jakub Schummer. K udivení všech ale v základní sestavě chyběl. V tu chvíli byl ale v nemocnici a dorazil až později ze zafixovaným zápěstím a nucenou pauzou minimálně na dva týdny. Utkání tak odchytal Jakub Diviš a domácí narychlo povolali na lavičku teprve 15letého dorostence Matěje Baťhu.

Jaké bylo takhle rychle naskočit do zápasu?

Byli jsme dohodnutí tak, že bude chytat Kuba. Při rozcvičce si bohužel udělal ošklivé zranění. Naštěstí to bude dobré a museli jsme na to reagovat.

Stalo se vám někdy během kariéry něco podobného?

Přiznám se, že jednou v Teplicích, když jsem přicházel, tak se Tomáš Grigar zranil hned v osmé minutě zápasu v duelu s Libercem. Tam jsem šel taky takhle rychle do zápasu. Moc často se to ale nestává.

Jak rychle člověk přepne v hlavě, že místo na lavičce bude během chvilky v bráně?

Tady bylo štěstí v neštěstí, že bylo dost času do zápasu. Stihl jsem se rozcvičit. Od toho tady jsem, že když bude potřeba, abych zaskočil za Kubu.

Dvě střely, dva góly a k tomu penalta. Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Prakticky tam nebylo nic vážného k řešení. Ze všeho jsme dostali gól. Soupeř nás trestal ze všeho, z čeho mohl. Byl to takový zápas blbec. Určitě jsme si nezasloužili prohrát.

Zažil jste už někdy zápas, kdy jste pouze lovil míč z brány?

Tak určitě. O tom fotbal je. Kdo využije víc šancí, tak vyhraje. V tom je sport nespravedlivý a zároveň krásný. My jsme svoje šance nedotáhli a soupeř nás trestal ze všeho, otočil zápas a vyhrál.

Byla penalta už pouze hořkou tečkou za úvodním utkáním sezony?

Asi jo. Asi to byla hořká tečka. Rozhodčí to soupeři sežral i s navijákem, ale to tak prostě je a nemá smysl k tomu něco říkat. Prostě zapískal penaltu, ten (Daniel Richter) ji proměnil a jednalo se o nešťastné zakončení zápasů.

Na druhou stranu jste ale měli šancí požehnaně, v prvním poločase minimálně pět a Velvary skórovaly z jedné jediné …

Jo jo. Za mě byl rozhodně zlomový okamžik zápasu v tom, že když jsme se dostali do vedení, soupeře zatlačili a vytvořili jsme si souvislý tlak, tak jsme z něho měli minimálně vytěžit druhý gól. Zápas by se pak vyvíjel jinak. Velvary se naopak z toho dostaly a dokázaly vyrovnat.