„Rozhodčí před očima vidí ruku a stejně jí nepískne, co na to říct? Vzali nám další dva body,“ posteskl si kouč Benešova Vasil Boev. Své svěřence na zápas výborně připravil. Domácí se za celý zápas nevytvořili vyloženější příležitosti. „Dostali jsme Pardubice tam, kam jsme chtěli. Vůbec se nedostaly do hry. My jsme ale neproměnili šance, pořád dokola. Vyšlo nám všechno, chyběl akorát gól,“ smutnil trenér hostů.

Fotogalerie: Benešov jako reprezentace. Dvěma rychlými údery knokautoval Ústí

Benešovu patřily závěry obou poločasů. Ke konci toho prvního promarnil velkou šanci Dušek. V tom druhém se hosté dostali do tří příležitostí, ale ani jedna neskončila v bráně. Zejména střela Mareše si o ní ale hlasitě říkala. Gólman Markovič ale předvedl zákrok zápasu. „Byla dobře umístěná, nicméně ligový gólman jí vychytal,“ uznal Boev.

Hosté se navíc museli objevit bez pětice hráčů včetně zkušeného Štěpána Kacafírka, který chyběl pro nemoc. Filipa s Roháčem zase vyřadilo zranění. Na lavičce tak byli dorostenci a benešovský kouč raději nestřídal. Poslední celek tabulky si tak domů odvezl jeden bod.

Vzhledem k jeho situaci je každý zisk z půdy soupeře cenný, Středočeši ale ještě dlouho budou cítit křivdu, protože chtěli bodovat naplno. Zvlášť, když všichni soupeři před nimi vyhráli. „Před zápasem jsme si říkali, že bod bereme, ale po něm je málo. Bereme ho jako ztrátu. Měli jsme vyhrát,“ hlesl Boev. Nezbývá nic jiného než se připravit na zřejmě klíčový souboj jara v domácím prostředí s Živanicemi, který se odehraje na Velký pátek. „Kdo ho zvládne, tak se hodně přiblíží záchraně,“ uzavřel kouč Benešova.

Pardubice B – Benešov 0:0

ŽK: 1:5. Rozhodčí: Bohata – Hanousek, Linhart. Diváci: 120.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Dušek, Kulhavý, Sládek, Mareš, Vorel, Tomek, Vrňák, Kubiš, Krunert.