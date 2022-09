Jeho svěřenci si následně v průběhu zápasu vypracovali čtyři šance, ale doplatili, stejně jako v předchozích pěti duelech, na jejich zahazování. Živanice respektive jejich střele Petrus se přidal k dalším, kdo vyučoval Benešov z efektivity. Druhý gól přidal až v 73. minutě, nicméně zvýšil na 2:0 a domácí už v tu chvíli věděli, že tři body zůstanou doma.

Benešov posiluje. Ve Vlašimi získal posilu ze Slavie

„Povedl se nám úvod a ten nás uklidnil. Škoda, že jsme do přestávky nepřidali ještě druhý gól, mohlo to být klidnější. Po druhém gólů jsem už ale věřil, že to dotáhneme a i když jsme si zápas před koncem trochu zkomplikovali, tak jsme ho konečně dotáhli k vítězství,“ komentoval utkání hrdina Živanic.

Hosté sice utkání zdramatizovali, když se trefila nejnovější posila Filip Šimeček, avšak Živanice vedení udržely a v nastavení je definitivně uklidnil Hořčička. „Byl to zápas o šest bodů. Potřebovali jsme už vyhrát a trochu se uklidnit po nepovedeném úvodu sezóny. Soupeř na tom byl ale úplně stejně, dokonce měl bodů ještě méně. Výkon ještě určitě nebyl ideální a máme co zlepšovat, ale věřím, že nám tento výsledek zvedne sebevědomí a v dalších zápasech budeme hrát už jen lépe,“ zhodnotil Petrus.

Benešov se dočkal prvního bodu. I tak je ale pro něj málo

Na druhé straně Benešov už potřetí v sezoně inkasoval tři branky. Na vině je především složení defenzivy, kde nemůže trenér Boev stále najít optimální a stabilní složení. „Nemáme stále stoperské dvojice. Potřebujeme zkušeného stopera,“ řekl kouč. V Živanicích tentokrát postrádal Sládka.

V obraně hrají hlavně mladí hráči, kteří jsou všichni ještě teenagerovského věku a tak často chybují, proto už Benešov inkasoval celkem jedenáct branek a jeho defenziva patří mezi nejhorší v soutěži. „Pořád na tom pracujeme a opakujeme si to dokola. Pracujeme, bavíme se o tom a probíráme, ale jsou mladí a v hlavě to mají,“ uvedl Boev.

Živanice – Benešov 3:1 (1:0)

Branky: 2. a 71. Petrus, 90+4. Hořčička – 83. Šimeček. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Drábek – Kváček, Klír. Diváci: 120.

Benešov: Diviš – J. Vosáhlo, Filip, Šimeček, Dušek (59. Meszáros), Radimský, Roháč, O. Vosáhlo (46. Konopásek), Vrňák (72. Stejskal), Kubiš, Krunert.