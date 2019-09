Úterní odpoledne před 500 diváky se muselo v Benešově líbit.

Ilustrační foto | Foto: Petr Vaněk

Benešov – Slovácko 1:3

Již první minuty ukázaly, že Slovácko je více fyzicky zdatnější a snažilo se od začátku jít za svým cílem – postup do dalších bojů MOL Cupu. Již v 1. minutě ohrozil domácí branku šajtlí Reinberk, ale nemířil úplně přesně. V 9. minutě domácí gólman Tetour odvrátil šanci hostí, v níž se ocitli Hellebrand se Zajícem. V 17. minutě Vasiljev chytře podstřelil nadskakující obránce, ale Tetour byl pozorný a míč kryl. Ve 22. minutě Tetour v klidu chytil lehkou hlavičku hostí,kteří měli územní převahu. Ale jen územní, Benešovští dobře zaplňovali prostory hřiště a bojovností se ligistům vyrovnali, většinou ale i hráčskými dovednostmi. Ve 30. minutě Tetour vyškrábl míč na roh. Benešov stále bez šance, bez střely, hrál jenom po šestnáctku, čtyři urostlí 190centimetroví obránci k sobě nikoho nepustili. Ale domácí našli klíč. Roh poslal Vosáhlo směrem k brance, kde se uvolni Engelmann a z voleje propálil míč do sítě – 1:0 pro Benešov. Hosté najednou nevěděli, co mají hrát a míč jim odletoval od kopaček. Trenér hostí našel však velmi brzy protizbraň. Za nezkušeného Vasiljeva poslal do hry matadora Petrželu, který ukázal své přednosti – nejen rychlost, ale i bystrost a předvídavost. A vyplatilo se to ještě před koncem poločasu. Petržela zakroutil míč z trestného kopu tak, že minul všechny své spoluhráče i domácí obranu i zkoprnělého Tetoura a pohodlně zaplul do vinglu benešovské branky – 1:1.