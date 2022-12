„Vnímám to jako poslední šanci se ve 33 letech dostat zpátky do většího fotbalu. Musím se taky trochu koukat na sebe, což jsem poslední roky nedělal. Snažil jsem se, aby byli spokojení všichni kolem mě. A doufám, že byli. Teď jsem si ale uvědomil, že je to moje poslední šance,“ vysvětluje svůj přestup Kacafírek.

Ten se s Benešovem už v posledních dnech připravoval a s týmem absolvoval dokonce i přípravné zápasy. Pod vítězství 4:2 nad Motorletem se například podepsal dvěma vstřelenými góly. „To mě utvrdilo v tomhle rozhodnutí. Ukázalo mi to, že na to ještě pořád mám,“ nezastírá zkušený kanonýr.

„Zkusil jsem si, jak se v Benešově trénuje, ukázalo se, že nejsem starý a ještě stíhám. Klukům, kteří jsou třeba o třináct let mladší, se vyrovnám. To byl pro mě impuls, abych to zkusil,“ dodává.

Souček: West Ham? Jsme zklamaní. Bramborový salát se se mnou táhne skoro doteď

Kacafírek tak vymění okresní přebor hned za třetí nejvyšší soutěž. Dlouhodobě ale dokazoval, že úroveň, kterou kopou Červené Janovice přerůstá. Vždyť letos jen za půlku sezony nastřílel neuvěřitelných 32 gólů a druhý nejlepší střelec soutěže za ním zaostal o propastných devatenáct branek.

„Červené Janovice jsou takové moje dítě. Odcházím v dobrém a vždycky budu na svoje působení tady vzpomínat jen v tom nejlepším. Není to pro mě jen tak ledajaký klub. Jsem tam doma, mám k tomu speciální vztah. Je to těžké kvůli hráčům a dalším lidem kolem klubu,“ říká dosavadní hrající trenér klubu, který v dresu Červených Janovic nastupoval například vedle Tomáše Řepky. Ten ale v týmu skončil už v průběhu podzimu.

Konec s kaňkou. Řepka mizí z okresního přeboru, podle trenéra z něj roste kouč

Nyní odchází i další tahoun a matador týmu. Kacafírek si v novém prostředí bude muset zvyknout na vyšší úroveň fotbalu i na úplně jinou pozici týmu. Zatímco s Červenými Janovicemi byl v tabulce druhý a mohl pomýšlet na postup, s Benešovem bude bojovat o setrvání v ČFL.

„To je pro mě taky zajímavé, týmu o něco jde. Nebylo by pro mě zajímavé jít do týmu, který hraje klidné osmé místo a o nic mu nejde. Člověk tady může něco dokázat, když pomůže zachránit třetí ligu. To je obrovský cíl a zodpovědnost. Dává mi to chuť do práce,“ prozrazuje čerstvá posila předposledního týmu ČFL B.

Tam Benešov srazila nízká produktivita. Mužstvo totiž během podzimu nasázelo jen devět branek, nejméně ze všech účastníků třetí nejvyšší soutěže. Pomůže mu vyhlášený kanonýr Kacafírek k odrazu ode dna?

Radek Kulhánek skončil jako manažer Kutné Hory. Nahradil jej Miloš Malina