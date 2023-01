Největší problém podzimu by měl být v případě Benešova vyřešen. Alespoň na papíře a prozatím. Předposlední celek ČFL se hodně trápil se střílením gólů a v úvodní polovině soutěže se pro něj jednalo často o nadlidský úkol. Na jaře by ale mělo být vše naopak. O branky by se měl starat jednak Štěpán Kacafírek, ale také Jakub Mareš, jak Deníku prozradil trenér Vasil Boev.