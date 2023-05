/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pyšnili se domácí neporazitelností. Byli jediní, kteří na domácím hřišti nenašli přemožitele. To už ale neplatí. Fotbalisté Kolína nestačili před svými věrnými diváky na Benešov a s posledním týmem tabulky ČFL skupiny B prohráli 0:3.

Z fotbalového utkání České fotbalové ligy Kolín - Benešov (0:3) | Video: Michal Malinovský

Pokud chtěli myslet na záchranu, museli překonat svůj stín a od začátku si za tím šli. Fotbalisté Benešova od úvodní rozehrávky tlačili na favorizovaný Kolín, který byl překvapivě v útlumu. Hostující honba za vstřelením úvodní branky rezonovala čím dál víc. Domácí snahu poprvé prokázal Jiří Sodoma v šestnácté minutě. Jeho pokus na vzdálenější tyč ale zamířil mimo tři tyče benešovské branky.

Když už se Kolínu dařilo vyrovnat hru, tak přišlo další varování z kopačky Mareše, z hranice vápna vyzkoušel lehkou střelou štěstí, jeho pokus skončil prozatím na tyči. Na opačné straně se blýskl Přibyl proti střele Kubiše. Domácí ohrozili Schummerovu svatyni ve 36. minutě, znovu bez efektu. A do útoku se okamžitě hnali hosté. Napoprvé byl jejích útok zastaven, v následné skrumáži Tomek ale přeci jen míč do brány dostal a otevřel skóre. O dvě minuty později udeřil Benešov znovu. Štancl prvního hráče zastavil, míče se ujal Mareš a přízemní střelou propálil Přibyla.

„Největší problém byl určitě v pohybu, všude jsme byli pozdě, nic se nám nedařilo,“ přiznal kapitán Kolína Jiří Vondráček. Sparťané svou aktivitu zvýšili ve druhém poločase. „Chtěli jsme začít úplně jinak,“ podotkl vůdce domácího celku. Blízko snížení byl Jiří Sodoma, ve skluzu ale balon poslal vysoko nad bránu. O chvíli později se ocitl v další slibné příležitosti. Ve vápně obehrával brankáře i obránce, kterého dokázal položit na trávník, jeho střela ale zamířila pouze do boční sítě.

„Určitě by to mělo vliv na ráz zápasu, ale bylo by to nezasloužený,“ uznal Vondráček. V dalších šancích vázla hlavně finální přihrávka. A tak se hra přesunula na druhou stranu. V 70. minutě se opět hnali do brejku hosté. Kulhavý udělal rychlou kličku a vystřelil na vzdálenější tyč, s odrazem od tyčky míč zaplul do sítě.

Čtyři minuty před koncem se v dobré pozici ocitl Ondřej Sodoma, pas od Valenty ale nedokázal zpracovat a brankář míč sebral. „Musím říct, že Benešov vyhrál zcela zaslouženě. To nebyl rozdíl třídy, ale dvou,“ konstatoval Vondráček. Kolínští fotbalisté tak po celkem dvaceti pěti domácích zápasech poznali v Borkách porážku.

Spravit chuť si mohou už ve středu. V dohrávce 22.kola hostí od 17.30 hodin na svém stadionu aktuálně dvanácté Přepeře. „Doufám, že to na nás nepadne. Máme zkušený kádr, měli bychom se umět s tímto výbuchem vyrovnat a prezentovat se dál tak, jak jsme se doma prezentovali celou sezonu,“ uzavřel Jiří Vondráček.

Kouč Benešova Vasil Boev mohl být snad poprvé v sezoně naprosto spokojen s výkonem svých svěřenců. „Tohle je tým! Takto se hraje a bojuje o záchranu. Je radost pro každého trenéra vidět svůj tým takhle hrát. Smekám před hráči, jak zvládli zápas,“ pochvaloval si bulharský trenér na straně hostů.

Benešov tak získal tolik potřebné tři body v cestě za záchranou. Aby na ní ale mohl pomýšlet, tak musí bodovat ještě alespoň jednou v nadcházejících dvou venkovních zápasech, což si uvědomoval i Boev. „Je to zatím jen jeden krok k záchraně. Potřebujeme udělat i další. Doufám, že si hráči uvědomili, že jsou schopní porazit každého. Je potřeba jen nechat duši na hřišti jeden za druhého, být odhodlaní a věřit si!” uzavřel Boev. Už ve středu se ukáže, jak zda hráči jeho slova naplní a navážou na duel s Kolínem i v dohrávce v Zápech.

Kolín – Benešov 0:3 (0:2)

Branky: 37. Tomek, 39. Mareš, 70. Kulhavý. Diváci: 160.

Kolín: Přibyl – Soukup, Štancl, Neuberg, Soběslav (58. Routek) – Hakl, Šnajdr (77. Snížek), Čapek, Veselý (58. Valenta) – Vondráček (77. Pelyak), J. Sodoma (77. O. Sodoma).

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Filip, Kulhavý (87. Dušek), Sládek – Mareš, Tomek (82. Kacafírek), Vrňák (87. Vorel), Kubiš – Al Hammami (90+1. Stejskal), Krunert.

