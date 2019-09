V 6. kole ČFL podlehli fotbalisté SK Rakovník doma Benešovu, který se tak v tabulce dostal před svého soupeře.

Z utkání České fotbalové ligy SK Rakovník - Benešov | Foto: Foto: Antonín Vydra

Domácí nastoupili do utkání bez kapitána Červeného, který asistoval u porodu a na poslední chvíli vyměnil Ducár zraněného Severina. Zato hosté vlétli do utkání s velkým elánem. Již ve 3. minutě poslal z pravé strany přízemní centr Krasnyanyk, míč proletěl malým vápnem až na zadní tyč, kde jej do zámezí ve skluzu uklidil domácí obránce. Po následném rohu hlavičkoval těsně vedle Urban. O pár minut později běželi hosté ve čtyřech na dva domácí obránce, ale Krasnyanyk pokazil finální přihrávku. Ale v 18. minutě již udeřilo. Míč se po rohu dostal k volnému Pedrovi, který nastřelil tyč, ale osamocený Vrňák jej pohotově doklepl do sítě – 0:1. Jen o pár vteřin později zhatil stejnému hráči velkou šanci na poslední chvíli Klein. Poté domácí vyrovnali hru a ve 40. minutě dokonce Ducárem docílili branky, ta ale pro ofsajd neplatila. Ale o minutu později stejný hráč sám před Tetourem nezaváhal a placírkou vyrovnal – 1:1. V poslední minutě ještě Tetour likvidoval jedovku Ducára z trestného kopu.