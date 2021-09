Málokdo by čekal, že Benešov utne dvě nepříjemné série. Od začátku sezony čekal na vítězství a podobně dlouho i na úspěch proti Vltavínu z pohledu vzájemných zápasů a ještě k tomu na jeho půdě. Pražský přízrak opanoval devět z posledních deseti zápasů, pokud se do výčtu nebude počítat remíza z roku 2018, navíc doma většinou stavěl na pevné defenzívě a Benešov čtyřikrát v řadě odjížděl z hlavního města bez vstřelené branky.

Nyní se ale všechno změnilo a poměrně záhy. Už ve čtvrté minutě se trefil Tomek, který má v posledních týdnech parádní fazonu a ještě do poločasu se k němu přidal s první trefou v sezoně Dušek. „Jsem rád, že jsme vyhráli a k tomu gól. Po sedmi zápasech konečně tři body. Doufám, že nás tahle výhra nakopne a příští týden proti Domažlicím předvedeme stejný výkon,“ přál si po první trefě v benešovském dresu stále ještě 19letý teenager.

Vltavín se těžko vstřebával dva zásahy v poločase, což dokázal i nejlepší střelec ČFL Pejša, který měl před sebou pouze bránu, nicméně ve stoprocentní šanci trestuhodně přestřelil. Naopak Benešov si šel jistě za prvním vítězstvím v sezoně a dočkal se zasloužených tří bodů. „Bylo na čase. Zápasy, které jsme odehráli, tak jsme si zasloužili víc bodů, než co jsme posbírali,“ ulevil si trenér Marek Nikl. Sám se přitom rychlého úvodního gólu Benešova spíš lekl a přál, aby trefa zkraje zápasu přišla spíš na jeho úplném konci.

„Výkon s Vltavínem nás posunul k bodům víc, protože jsme zase vylepšili něco, co nám před tím chybělo. Soupeř nás nenechal hrát naší hru a nedostávali jsme se tolik na balón, jak jsme byli zvyklí v utkáních před tím,“ komentoval Nikl, který si pochvaloval i výkon obou mladých střelců. „Jsou to kluci, který sbírají zkušenosti a jsem rád, že se zlepšují. Tomek hraje v základu skoro každý zápas. Minule dal gól, teď zase a dává je i na tréninku. Vidím u něj obrovský posun,“ těšilo kouče, který je překvapen i ohledně fotbalového růstu Duška, u něhož čekal delší proces. „Je dobře připravený běžecky a dostává se do toho docela rychle,“ všiml si trenér Benešova.

Benešov si tak může oddechnout. Díky výhře se odrazil ze sestupové příčky a poskočil o čtyři místa. „Potřebovali jsme si sednout, aby každý hrál, to co má a konečně nám to vyšlo,“ liboval si Dušek. Jeho i zbytek týmu nyní čeká těžká obhajoba překvapivého vítězství. V domácím prostředí přivítají příští týden Domažlice, které zatím prochází ČFL bez porážky.

Vltavín – Benešov 0:2 (0:2)

Branky: 4. Tomek, 34. Dušek. Rozhodčí: Rouček. ŽK: 3:4. Diváci: 236.

Benešov: Víšek – Filip, Pedro, Ježdík, Lička (93. Sládek), Dušek (80. O. Vosáhlo), Tomek, Roháč, Vrňák, Kalod (92. Ziman), Brokeš.