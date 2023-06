Kde vidíte příčiny toho, že muži po tak dlouhé době sestoupili?

Chybu hledej vždy u sebe! Nestrkáme ve vedení klubu hlavu do písku a nebudeme se vymlouvat na okolnosti, hlavní příčina neúspěchu A-týmu je v podzimní části sezony, kdy jsme do ní postavili kádr, který ho nezvládl. V jarní části sezóny jsme tým posílili, ale už bylo pozdě a navíc i jarní kádr nebyl úplně optimální, nebyl v kvalitě dostatečně široký tak, abychom se vypořádali s řadou absencí kvůli zraněním zejména v obraně, ke stavbě týmu pro soutěž se budeme muset postavit prostě jinak.

Jak jinak?

Propojit lépe zkušenost s mládím, řešit více zastupitelnost při zraněních, mít kvalitnější lavičku. Více bych nerad prozrazoval v aktuální fázi jednání.

Několikrát jste si stěžovali na rozhodčí. Do jaké míry oni ovlivnili váš sestup?

Řekl bych, že jsme měli v tomto soutěžním ročníků opravdu velkou smůlu na chybující rozhodčí. Dovolím si v této rovině uvést tři příklady a mít ty body, o které jsme v těch zápasech přišli ne naši vinou, tak neřešíme sestup.

Jaké máte na mysli?

Na podzim doma Zápy, prohra, chyby rozhodčích, které ovlivnily výsledek, potvrdila Komise rozhodčích ŘKČ, dále na jaře doma Mladá Boleslav, chybu rozhodčího, která ovlivnila výsledek (mimochodem, i přes náš apel po zjištění delegace, to byl ten samý, jako se Zápy), potvrdila Komise rozhodčích ŘKČ a do třetice poslední domácí zápas s Brozany doma, jasná červená pro gólmana hostů přibližně v osmé minutě, potvrdil i delegát, zápas mohl vypadat úplně jinak, ale pan rozhodčí “tasil” pouze žlutou.

Bolavý sestup. Jsem naštvaný. Štve mě neskutečně, říká benešovský patriot

Přitom ale například v duelech s Mladou Boleslaví či Brozany jste měli hodně příležitostí, abyste zlomili utkání na vaší stranu. To samé například i v duelu s Hradcem Králové. Nehazardovali jste až příliš, když jste zahazovali i ty největší tutovky?

Určitě jsme v útoku měli problém s efektivitou, ve většině utkání jsme potřebovali příliš šanci na gól.

V zimě jste byli ve vedení hodně aktivní a přivedli jste posily, přesto padáte …

Ano, v zimní přestávce jsme udělali posily, které, mimochodem, i když se říká něco jiného, nijak extrémně nezatížily rozpočet klubu, snažili jsme se získat pro kluky diváckou podporu, v čemž nám pomáhalo v rámci svých komunikačních kanálů i město Benešov a patří mu za to velký dík, snažili jsme se v mnoha směrech, ale vše jen v rámci našeho klubu a na hřišti, sestoupili jsme, hodně nás to štve, ale s čistým štítem!

Minulý rok jste se rozloučili s trenérem Niklem, který nyní už působí v první lize. Z jakého důvodu jste se letos rozhodli ponechat kouče Boeva, když tým byl v zimě v horší situaci než loni?

Souvisí to s mojí odpovědí na hledání příčin. Neviděli jsme ji třeba v tréninkovém procesu ani v nedostatečné přípravě na zápas či v koučování zápasů. Ano, i u trenéra jsme viděli rezervy, mluvili jsme o tom s ním. U něj v tomto směru ale nastal jasný progres. Směrem k Markovi bych dodal, že mu úspěch přeji a jsem za něj rád, ale ta prostředí jsou zcela rozdílná.

Kolik prostředků, sil a energie vedení klubu a města do záchrany investovalo?

Co se týče vedení klubu a sponzorů, tak hodně, ale asi ne dost, když se to nepovedlo. Co se týče vedení města, tak to nám pomohlo se zvýšenou propagací, ale finančně podporuje fotbal v Benešově stále stejně a podle stejných pravidel, ať se hraje o sestup nebo ne.

Bude mít neúspěch nějaký dopad či reakci od vedení města?

S pány jsme o tom ještě nemluvil, ale nemyslím si, že by tomu tak bylo. Financování od města, stejně jako od státu či kraje či Fotbalové asociace České republiky, je směřováno primárně na mládež a ta u nás jede dál. Naopak rok od roku v tomto směru rosteme, odspoda se nám začínají tlačit nahoru silnější ročníky a třeba příští sezónu budeme mít v žácích kromě klasických čtyř ročníkových týmů v českých soutěžích i tři soutěžní týmy na krajské či okresní úrovni.

Jaké bude mít sestup následky?

Finančně je klub stabilní, i přes neúspěchy v té sportovní oblasti jsme finančně zajištění, vedení klubu se podařilo získat nové sponzory, daří se využívat naplno, ale taky zcela legálně (nedávno jsme prošli na jedničku s hvězdičkou kontrolou vyúčtování dotace od města za rok 2021), veškerou možnou podporu od státu a samosprávy, nikomu nedlužíme, nemusíme tedy po sestupu nijak významně řešit finance, i když ty vlastně jako vedení klubu řešíme vždy a vždy se snažíme s péčí řádného hospodáře vydávat jen ty peníze, které jsou nezbytně nutné a které odpovídají rozpočtu, podle kterého fungujeme.

Video, foto: Hořká tečka. Brozany poslaly Benešov po devíti letech do divize

Jaká je budoucnost A týmu?

Co se týče kádru A-týmu, měli jsme již individuální pohovory v podstatě se všemi jeho současnými hráči a k jeho velké obměně by dojít nemělo a není to naším cílem. Určitě k nějakým změnám dojde, někdo odejde, někdo přijde, to je tak v každé přestávce a v té letní mezisezonní zvlášť, ale do podzimní části nové sezony chceme nastoupit skoro se stejným týmem, vhodně doplněným na postech, kde jsme měli problémy.

O které posty se jedná?

Nejvíce nás tlačí bota na pozicích stoperů, více bych v tuto chvíli nerad říkal.

Sám jste na jaře prozradil, že například sponzoři hráli velkou roli v příchodu Mareše. V týmu je i další veterán Kacafírek. Počítáte i s nimi?

Role sponzorů v případě některých hráčů souvisí s tím, co už jsem říkal, že to nebylo na úkor rozpočtu klubu. Na otázku, jestli s nimi počítáme nebo ne nechci odpovídat, nechci v této fázi sezóny mluvit o konkrétních jménech hráčů.

Přivedete i někoho ze střední generace hráčů, která v týmu chyběla?

Máme to určitě v plánu, jak vyplývá už z jedné mé předchozí odpovědi ke stavbě kádru.

Bude v příští sezoně jednoznačná ambice vrátit se do ČFL?

Chceme hrát nahoře, chceme se porvat o návrat do ČFL, ale současně chceme, aby náš fotbal bavil diváky a aby diváků chodilo co nejvíce a při zápasech vytvořili dobrou atmosféru, což budeme podporovat tak, jak jsme to činili teď při důležitých zápasech o udržení v ČFL. Jen doufám, že nová sezona nezačne zase nějakým nesmyslným zařazením našeho týmu do divizní skupiny…

Narážíte na fakt, že jste před minulou sezonou byli zařazeni do skupiny B. Čím si to vysvětlujete?

Z nenadání jsme byli, místo Zbuzan, jejichž působení v ČFL skončilo ostudou a disciplinárním vyřazením, vyloučením ze soutěže, do které podle mého názoru neměly být, bez mládeže a jakéhokoliv skutečného podílu na mládeži jinde, vůbec připuštěni, přeřazení do skupiny B, když jsme před tím hráli ve skupině A a jsem přesvědčen o dvou věcech.

Do budoucna budou zpátky dobré Zbuzany, věří majitel Huňáček po sestupu z ČFL

Kterých?

Bylo to “za trest” a proto, že jsem se v rámci Valné hromady v roce 2022 vymezil vůči vedení Řídící komise pro Čechy (ve které jsem mimochodem tou dobou působil, ale v 90% případu hlasováním typu 4:1), že jsem si na Valné hromadě jako takové nebral “servítky” ani s nejvyšším vedením Fotbalové asociace ČR. Skupina B pro nás byla těžší než skupina A, kterou jsme hráli dosud, noví soupeři, více týmů, které fotbal řeší i jinak, než my, navíc na dopravném jsme kvůli tomu zaplatili asi o 150 tisíc korun více, než kdybychom zůstali v A skupině.

Zmiňujete 150 tisíc korun. O jak velké a citelné částce se zde bavíme, když mluvíme o klubu působící v největším okresním městě a hrající třetí nejvyšší soutěž?

Z pohledu celkového rozpočtu klubu jde o jednotky procent, ale my nejsme firma provozovaná za účelem zisku, my jsme spolek, nezisková organizace, snažíme se o vyrovnaný rozpočet a každou korunu musíme někde sehnat a třeba poskytovatele dotací vám kvůli tomu, že máte vyšší náklady na dopravu, ještě k tomu A-týmu dospělých, nedají více peněz.

Od kvality mládeže se musí odvíjet i složení A-týmu v budoucnu. Jak moc směrem do budoucna vás nyní trápí, že vaše dorosty spadly do krajského přeboru?

Tohle je pro klub citlivější, než sestup A-týmu. Takže i u našich dorostů jsme se ale dohodli, že nebudeme nijak slevovat z náročnosti přípravy apod. a chceme se brzy vrátit zpět do českých soutěží, i proto, že v žákovských kategoriích máme nyní větší kvantitu i kvalitu hráčů a potřebujeme pro ně adekvátní soutěž.

Sestup je asi nejhorším možným dárkem k avizovaným 110. narozeninám od založení klubu a oslav s nimi spjatých, že?

Sestup by bolel v každém roce, samozřejmě v tom letošním o to více, ale z pohledu celkové historie klubu, i té dlouhé budoucnosti, která je jistě před ním, není tak podstatná a my si musíme tu historii předmětnou oslavou řádně připomenout.

Jaké vůbec budou oslavy, které máte naplánované na 5. srpna?

Proběhnou jako celodenní, od 10 do 22 hodin, a to 5. 8. 2023. Jejich součástí by měl být právě i první soutěžní zápas A-týmu v novém ročníku 2023/2024, ale naplánovaný máme i nějaký mládežnický turnaj, zápas staré gardy, jakou soupeře se snažíme zajistit týmy, které letos také slaví 110 let, součástí bude i bohatý doprovodný program, atrakce a soutěže pro děti, kulturní část. Chybět nebude určitě i nějaké slavnostní ocenění osobností benešovského fotbalu.

Kdy začínáte přípravu a jaké máte nachystány přípravné zápasy?

Přípravu začínáme 10. července a první přípravné utkání sehrajeme ve Vlašimi o pět dní později.