Diváci si na první branku utkání museli počkat do pětadvacáté minuty. Domácího brankáře Schummera prostřelil Douděra. Benešovští si ve zbytku poločasu vypracovali příležitosti, ale neskórovali.

Dvacet minut před koncem utkání navýšili hosté svůj náskok, trefil se Marek Radimský. Právě jeho přesný zásah definitivně zmařil naději domácích na zdramatizování zápasu. „Utkání se mi nehodnotí dobře. V domácím prostředí jsme prohráli 0:2. Herně to bylo vyrovnané. Admira měla své šance, dvě dokázala proměnit. My jsme si také nějaké příležitosti vypracovali, ale nedokázali jsme je proměnit,“ poznamenal domácí trenér Josef Laštovka.

Jeho svěřenci podruhé v probíhající sezóně nedokázali v zápase skórovat a znovu to bylo v domácím prostředí. Prvním zápasem bez vstřeleného gólu byl duel se Spartou B, který se odehrál 5. září. „Bohužel se nám doma nedaří vyhrávat, což je škoda,“ připomněl Laštovka bilanci Benešova, který ze čtyř domácích zápasů vyhrál jediný.

„Věděli jsme, že to je poslední utkání, na které mohou fanoušci, chtěli jsme vyhrát i z tohoto důvodu,“ doplnil Laštovka.

Benešov kosí zranění

Ten měl proti Admiře na střídačce šest fotbalistů. Využil pěti střídání. Do zápasu nezasáhl jen náhradní gólman Lukáš Bára. „Hráli jsme ve stejné sestavě jako minulé kolo v Rakovníku a kluci si sami ověřují, že se nemusí bát žádného soupeře,“ řekl trenér, který nemá k dispozici klíčové hráče. „Stoprocentní nejsou Mario Lička, Richard Kalod ani Martin Turek. Věřím tomu, že až se tito hráči vrátí do sestavy, budeme silnější a herně to bude ještě lepší,“ doplnil Laštovka.

Benešovský trenér dostal v 90. minutě i žlutou kartu. „Bylo to poněkud vyhrocené utkání, nechceme prohrát. Některé situace jsem viděl poněkud jinak než rozhodčí a dostal jsem žlutou kartu. Příčina naší prohry byla v tom, že jsme nedokázali proměnit šance, které jsme si vypracovali během zápasu“

Prioritou je záchrana

Fotbalisté Benešova jsou po sedmi odehraných zápasech na šesté pozici. „My se potřebujeme zachránit v soutěži, to je naše priorita. Víc než o umístění mi jde o to, jakým stylem se prezentujeme. Pokud budeme hrát dobrý fotbal a prohrajeme, nebude mi to až tolik vadit. Chceme se zachránit v soutěži a mít z fotbalu radost. Chceme, aby se zejména mladí fotbalisté posouvali dál a zlepšovali se,“ poznamenal kouč Josef Laštůvka.

Další zápas čeká jeho tým opět proti soupeři z Prahy. Představí se na na půdě Vltavínu. Zlomí prokletí?