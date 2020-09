„Spartě jsme to velmi ulehčili svými individuálními chybami, zatímco Slavia si to tentokrát uhrála sama svou kvalitou,“ poukázal na rozdíl mezi oběma zápasy Laštovka.

Ať tak či tak, v konečném důsledku získaných bodů vyšly oba duely stejně. Mimo jiné to znamenalo, že Benešovským se nepodařilo nenavázat na vítězství nad stejným soupeřem z nedávné Letní ligy. „Byly to velmi podobné zápasy. Jediný, ale za to dost výrazný rozdíl byl, že tehdy jsme se dostali do vedení, což nám pak v dalším průběhu velmi pomohlo,“ podotkl kouč.

Tentokrát se ale stal pravý opak. Slavia si už během prvního poločasu vypracovala zásluhou branek Zeronika a Simy z přelomu půlhodiny hry dvougólový náskok, který navíc záhy po návratu z kabin navýšil Matys.

„Soupeř byl do té doby jasně lepší, my jsme se prakticky k ničemu nedostali,“ uznal převahu hostujícího celku Laštovka, kterou si z části vysvětloval i absencí zkušeného Maria Ličky, jenž zřejmě vinnou zdravotních problémů zůstal jen na lavičce. „Jeho absence ve středu hřiště byla znát hlavně v přechodové fázi, chyběl nám jeho klid a schopnost podržet míč,“ poznamenal.

I proto by si za stavu 0:3 jen málokdo vsadil na benešovské zmrtvýchvstání, a s tím spojené následné drama až do úplného konce. Ale stalo se! Hlavní podíl na tom měli bratři Vosáhlové, kteří dokázali dostat domácí tým na dostřel pouhé jedné jediné branky.

Nejprve se v 58. minutě skóroval Jakub a o jedenáct minut později na něj navázal Ondřej. „Jsem rád, že to kluci nezabalili. I kvůli lidem, kteří se poté chytli a hnali nás za vyrovnáním,“ ocenil Josef Laštovka.

A málem i dohnali. Benešov měl ke třetímu gólu opravdu blízko, jenže Vrňákovo zakončení po standardní situaci stačili hostující hráči odkopnout z brankové čáry.

Místo toho tak Slavia v úplném závěru zlomila domácí odpor, když jí definitivní jistotu tří bodů dal střídající sedmnáctiletý Bosňan Alijagič, skórující při své premiéře v sešívaném dresu, společně se Senegalcem Simou, který se trefil v utkání podruhé.

„Jsme zklamaní, ale jdeme dál. Teď nás čeká těžký zápas v Rakovníku, který musíme zvládnout,“ má jasno trenér Benešova.