Až do soboty hráli venku bídně. Na poslední chvíli zabrali a venku vybojovali důležitých šest bodů. A žádnou defenzivní taktikou, ale tak, že na soupeře vlétli a opět rozhodli už do přestávky. Tentokrát šli do šaten s luxusním vedením 4:0 a jejich výhře nebylo pochyb. „Asi nikdo nečekal, že takhle budeme a my jsme takhle chtěli hrát. Konečně jsme dávali šance. Smekám před hráči, jak zápas zvládli. Teď i před tím v Kolíně,“ uvedl trenér Vasil Boev.