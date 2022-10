Že by začal Benešov konečně pravidelně bodovat? „Doufejme. Chtěli jsme ale tři,“ odpověděl předseda klubu Tomáš Novák. Domácí na soupeře z Libereckého kraje vlétli, tlačili na něj. Přesto však jako první udeřili hosté. Těsně před poločasem jim zařídil Gebert. „V prvním poločase jsme byli dlouhou dobu lepší, ale neproměňovali jsme šance. Než jsme dostali první gól, tak jsme soupeře tlačili. Kdybychom ho dali my, tak by utkání určitě vypadalo jinak,“ smutnil Novák.