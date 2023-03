Fotbalisté Benešova získali v cestě za záchranou první bod. V domácím prostředí remizovali s rezervou Mladé Boleslavi 2:2. Nicméně měli mít tři. V průběhu utkání zahodili několik tutových šancí a trefu ve druhém poločase jim sudí špatně vzali kvůli ofsajdu. Na druhou stranu posledních dvacet minut dohrávali o deseti a tak remízu nakonec brali.

Penalta Mladé Boleslavi skončila na tyči. | Video: Ondřej Jícha

Utkání otevřel hostující Vlček výstavní ranou do horního růžku. Gólman Stareček tak musel při premiéře za Benešov hodně rychle lovit míč z brány. Benešov mohl klidně skóre otočit, v rychlém sledu ale zahodil tři velké šance, z toho příležitosti hvězdných útočníků Mareše a Kacafírka volaly po vyrovnání. „Za poslední tři roky jsem dal asi sto gólů. Brankář chytne moji hlavičku, která jde do brány, Kubovi Marešovi tutovku,“ nechápal domácí Štěpán Kacafírek. Nesmíme si říkat, že se jedná o prokletí. Udeřilo tak na druhé straně, když se podruhé v zápase prosadil Vlček, tentokrát dostal míč do brány pod nohou domácího gólmana.

„První střela byla na zadní, trénuji jí, jde mi. U druhého gólu jsem byl rád, že jsem míč pod brankářem procpal,“ přiznal mladý 19letý střelec Mladé Boleslavi. Až v tu chvíli zabral Benešov a dvěma brankami v rychlém sledu srovnal. Nejprve se po krásné kombinaci prosadil z druhé vlny Mareš a následně si na centr naběhl Kacafírek a do šaten za stavu 2:2. „Začali jsme špatně, což jsme nechtěli, ale ukázali jsme sílu. Zápas jsme víceméně vyrovnali. Ke konci poločasu jsme už byli lepší,“ podotkl zkušený 33letý hráč domácího celku.

Fotbalový Benešov mění identitu, má nové logo i název

Benešov byl aktivnějším celkem i po změně stran. V polovině druhého poločasu přišla situace, kterou domácí po zápase rozhodčím dlouho vyčítali. Kacafírek se prosadil podruhé zápase, jenomže sudí mu odmávali ofsajd, který ale viděli jenom oni. V žádném případě se o něj nejednalo. „Ofsajd za mě nebyl. A můj druhý gól v zápase byl regulérní. Bohužel rozhodčí ho posoudil jako ofsajd, nic s tím ale neuděláme,“ naříkal benešovský střelec.

Hosté mohli jít také do vedení. K dispozici měli penaltu, jenomže ta skončila na tyči. Domácí šli v závěru zápasu do oslabení. Po dvou žlutých kartách šel předčasně do šaten Filip. I tak měli Benešovští dvě tutovky v závěru, Mareš ale z hranice malého vápna poslal míč jen do boční sítě. „Snažili jsme se v posledních minutách až moc tlačit na pilu, dostávat se do šancí a nechávali jsme otevřenou obranu. Z rychlých protiútoku byl soupeř velmi nebezpečný,“ vysvětloval chyby v defenzivě Vlček.

Utkání tak skončilo remízou 2:2. „Udělali jsme bod, zápas byl dobrý a od toho se musíme odpíchnout,“ podotkl Kacafírek. „Dohrávali jsme proti desíti, takže remíza mrzí. Soupeř byl ale velice kvalitní, nemůžeme si stěžovat. Jsme za bod rádi,“ uvedl Vlček.

Utkání přineslo i hodně zbytečných dohrání soupeře na obou stranách. Po jedné žluté střídali domácí kapitána Vrňáka. Před vyloučením Filipa se pak do sebe pustili později vyloučený hráč Benešova a Alhassan na straně Mladé Boleslavi. Zápas byl hodně ostrý. Řekli jsme si, že musíme situace dohrávat, protože proti nám stojí mladí kluci, oni zas nechtěli zůstat pozadu, takže taky dohrávali a opláceli. Víceméně ale ze strany hráčů bylo všechno fair play. Utkání bylo tvrdé, rychlé a lidem se muselo líbit,“ uzavřel Kacafírek.

Benešov – Mladá Boleslav 2:2 (2:2)

Branky: 35. Mareš, 37. Kacafírek – 6. a 23. Vlček. ŽK: 6:2. ČK: 1:0. Rozhodčí: Toucha – Lovětínský, Tupý. Diváci: 120.

Benešov: Stareček – Vosáhlo, Filip, Kulhavý, Sládek, Kacafírek (76. Vorel), Mareš, Tomek, Vrňák (31. Roháč), Kubiš, Krunert.

Mladá Boleslav B: Šerák – Coňk, Vlček, Rulc, Dohalský (61. Hradec), Malý, Leitl, Mašek, König, Alhassan, Tichý.