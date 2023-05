Pravděpodobně zlomový zápas celého jara odehráli fotbalisté Benešova. Na oraništi v Přepeřích hráli zápas “o šest bodů“ a měli ho nadějně rozehraný. Gólem Havla se dostali do vedení, avšak domácí klíčový duel doma po přestávce otočili a vyhráli 2:1. Sedm kol před koncem ČFL-B jsou tak svěřenci trenéra Vasila Boeva poslední s pětibodovou ztrátou na nejbližšího soupeře před nimi.

Benešov prohrál na oraništi v Přepeřích 1:2 | Foto: Miloš Moc

Klíčovým okamžikem celého zápasu se stalo zranění Jakuba Havla v závěru prvního poločasu. Benešovský pilíř obrany musel střídat a obrana hostů přestala po přestávce fungovat tak, jak by měla. Čtyřiadvacetiletý obránce zařídil svému týmu vedení, když po rohu poslal míč nekompromisně po zemi do brány. Chvíli po něm mohl navýšit náskok po krásné akci Havel, ale těsně minul „Krásný, to bylo nádherný! První poločas jsme byli lepší, měli jsme dvě, tři šance, které jsme neproměnili,“ komentoval kouč Boev první poločas.

Město roztrubovalo a efekt se dostavil. Benešovu vyšla mobilizace fanoušků

Do druhé půle už se musel obejít bez zraněného Havla. Toho nahradil Krunertem. V Přepeřích se ale stupňoval jednak déšť, ale také problémy v benešovské defenzivě. Domácí dva z nich potrestali a radovali se z otočky ve skóre. „Dvě chyby. Mohli jsme dvakrát přerušit hru a neučinili jsme tak a z toho jsme dostali dva góly,“ posteskl si 49letý kouč.

Benešov tak po heroické domácí výhře se Živanicemi tentokrát důležitý souboj dvou posledních celků České fotbalové ligy B prohrál a nechal se přikovat na poslední místo se čtyřbodovou ztrátou na nejbližšího soupeře. „Tak to prostě je. Nemůžeme se ohlížet. Musíme vyhrávat,“ prohlásil Boev.

Jeho svěřencům se začíná čas neúprosně krátit. Dvě výhry by je sice rychle dostaly mimo sestupové pásmo, ale do konce sezony zbývá šest kol a jedna dohrávka k tomu. Jenomže v následujících třech kláních hrají Středočeši hned třikrát venku a tam je jejich bilance tristní. Se dvěma body jsou na půdě soupeřů nejhorším celkem soutěže.

Přepeře – Benešov 2:1 (0:1)

Branky: 53. Martan, 79. Ugwu – 14. Havel. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Polena – Severýn, Andras. Diváci: 100.

Benešov: Schummer – Vosáhlo, Filip (85. Bílek), Dušek (59. Roháč), Kulhavý, Sládek, Kacafírek (85. Al Hammami), Havel (45. Krunert (85. Vorel), Tomek, Vrňák, Kubiš.