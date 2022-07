V týmu navíc přivítal trio nových posil – záložníka Marka Radimského z pražské Admiry, Ondřeje Kubiše z Českého Brodu, prostřední řadu pak vyztuží i Milan Matoušek ze Záp. Od 21letého útočníka očekává Boev především góly. Zbylé dvě nové tváře by mu je měli především připravovat. Dalších pět, šest hráčů je v Benešově na testech a o jejich osudu se teprve rozhodne. S týmem se naopak rozloučilo trio Sýkora, Pedro a Kalod.

Benešovské čekají ve druhé polovině týdne fyzické testy, aby si bulharský kouč zjistil, jak na tom jeho svěřenci jsou. Už v sobotu se představí v prvním ze tří přípravných zápasů. V Uhříněvsi se střetnou s rezervou Bohemians. Následně je pak čeká Kolín a Lom. Mistrovskou sezonu zahájí Boevovi svěřenci v MOL Cupu proti Českému Krumlovu.

Ligový ročník začne pro Benešov prvním víkendem v srpnu, kdy se před domácím publikem postaví proti Velvarům. Pro nadcházející sezonu byl středočeský celek nalosován v rámci ČFL do skupiny B, což hlavní kouč nese hodně nelibě. „Není to příjemné ani jednoduché se takhle přenastavit. Nic s tím ale neuděláme. Myslím si, že tam jsou těžší týmy a některé z nich mají postoupit do II. Ligy,“ komentoval Boev, co čeká jeho svěřence.