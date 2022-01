Na úvod čeká Benešov domácí pořádaná Zimní liga, kterou chtěli po úspěšných ročnících letní verze uspořádat už loni, ale epidemiologická opatření byla proti. Nyní už by se ale hrát mělo. Na turnaji se střetnou týmy z obou skupin ČFL. „Tentokrát jsme se primárně soustředili na úroveň třetí ligy a chtěli jsme mix skupiny A, kterou hrajeme my a Rakovník, a skupiny B, kterou hrají Bohemians B a Zbuzany,“ vysvětlil předseda klubu Tomáš Novák. Hrát se bude od 22. ledna do 5. února vždy v Benešově od 10:00 a 12:15.

Následovat budou čtyři duely. Nejprve s divizním Lomem, který má velké ambice a pomýšlí na postup. Do Benešova pak přijedou ještě rezervní týmy Mladé Boleslavi a Dukly, které oba hrají druhou skupinu ČFL. Výkop je naplánován vždy na desátou hodinu. Vrcholem pak bude utkání s Táborskem na konci února. Hrát se bude na půdě soupeře, nicméně se ještě čeká na přesný čas a místo zápasu. Generálkou na jarní část bude pro Benešov duel s výše zmíněnými Pražany o prvním březnovém víkendu.

Nikla střídá na lavičce Benešova Boev. Co bude s Ličkou?

Během zimy došlo k vyřazení Vyšehradu kvůli korupční kauze a ten byl automaticky zařazen na poslední místo. Pražský klub se odvolal a snaží se zabránit pádu až do přeboru. Benešov se tak bude muset zejména zkraje jara dívat ještě pod sebe. Ve spodku tabulky druhé nejvyšší soutěže se totiž aktuálně nachází dva týmy z Čech - Chrudim a Žižkov. Pokud by tak skončily i po odehrání všech kol, pak by sestupovaly z ČFL dva týmy. „To ale určitě není problém, který bychom chtěli řešit. Našim cílem je vytěžit z týmu jeho potenciál a hrát klidný střed, a to i pro nadcházející ročník,“ upřesnil Novák

Podle slov předsedy klubu nemá tým ambice na to zkusit zabojovat třeba i v příští sezoně o postup. „ČFL je pro Benešov, s jeho mládeží, infrastrukturou a podobně ideální soutěží, kterou chceme dlouhodobě hrát,“ nastínil Novák.

Aktuálně je Benešov jedenáctý se šesti body na patnáctou Povltavskou fotbalovou akademii. Na rezervu Plzně ztrácí žlutomodří dalších pět bodů. Změny v kádru se dají očekávat. Nová jména ale budou zveřejněna později. „Jsme před začátkem zimní přípravy, ve které určitě vyzkoušíme možné nové hráče na různých pozicích. Již teď vím, že nějaké změny v sestavě budou, ale na oznámení je ještě čas. Přípravu začínají i jinde a někteří hráči se během ní uvolní. Jsme ve střehu,“ uzavřel Novák.