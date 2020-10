Plán uskutečnění Zimní ligy se začal rodit v návaznosti na úspěšné pořádání Letní ligy. „Rádi bychom na tento projekt navázali. S Letní ligou jsme přišli v době, kdy došlo k předčasnému ukončení našich soutěží a snažili jsme se tak nahradit soutěžní utkání. Nejen náš dojem z této soutěže, ale i dojem dalších účastníků, byl velice pozitivní,“ poukázal Tomáš Novák na jeden z hlavních důvodů, proč benešovský klub hodlá uspořádat i zimní variantu.

Ta by měla být rovněž určena pro týmy hrající ČFL, případně pro celky ze špice divizní tabulky, kterým by měla zajistit atraktivnější formu přípravy na jarní část. Zapojit by se mělo dohromady osm týmů, které by dle plánu měly být rozděleny do dvou čtyřčlenných skupin, z nichž jedna by se měla odehrát v Benešově a druhá v Praze na hřišti Motorletu.

Kromě těchto dvou družstev by se stejně jako v Letní lize měla i tentokrát představit mužstva Slavie Praha B a Bohemians Praha 1905 B. Dále pak Zbuzany, Kolín, SK Rakovník a Zápy.

Celá soutěž má odstartovat 16. ledna, kdy jsou naplánovány úvodní zápasy skupinové fáze. Ta pak potrvá až do 30. ledna. Následovat by 6. února měly vyřazovací boje, v nichž by se křížem mezi skupinami střetl vždy první s druhými (semifinále) a třetí se čtvrtým.

Vše by pak o týden později zakončilo závěrečné kolo zápasů o umístění, které by rozhodlo nejen o vítězi, ale i o pořadí na zbylých příčkách.

Cenou pro vítěze má být kromě poháru opět i finanční odměna 20 000 Kč, která by stejně jako v rámci Letní ligy měla putovat na charitativní účely.

„Současná situace samozřejmě není příjemná, ale na realizaci projektu nadále intenzivně pracujeme,“ ubezpečuje Novák, který doufá, že se nestane to samé jako v případně Zimní ligy přípravek.

Ta měla odstartovat v neděli (1. listopadu), ale musela být z logických důvodů zrušena.