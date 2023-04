Po půlroční pauze už je, zdá se, opět fit. Fotbalový záložník Kamil Kulhavý se s příchodem jarní části vrátil opět do sestavy Benešova a začal střílet důležité branky, naposledy do sítě Živanic dokonce dvě. Pokaždé, když se trefí, tak žlutomodří vyhrají a díky sedmi bodům z posledních tří utkání mohou nadále Středočeši pomýšlet na záchranu ve třetí nejvyšší soutěži.

Kamil Kulhavý v dresu Benešova. | Foto: Ondřej Jícha

Loni na jaře chyběl sedm zápasů, na podzim ho čekala další dvouměsíční pauza. Před startem letošní druhé poloviny sezony se 25letý hráč vrátil na trávník a Benešov s ním ožil. Začal vyhrávat a Kamil Kulhavý střílet důležité góly. Proti Ústí zaznamenal vítěznou trefu se Živanicemi pak jeho branky vrátili jeho tým zpět do hry. Na záložníka Středočechů tak přišlo jaro. „Asi to tak trošku bude. Dlouho jsem se do toho potřeboval dostat po dlouhém zranění. Jsem samozřejmě rád, že se začíná dařit,“ ulevil si Kulhavý.

Když se navíc za poslední rok trefil, tak Benešov pokaždé slavil výhru. S trochou nadsázky se dá říct, že když se Kulhavý trefí, tak jeho tým bere tři body. „To určitě ne. Je to samozřejmě příjemné, ale musíme jet dál, jak jsme nyní nastavení,“ klidní euforii záložník, který si prošel Hostouní, Vyšehradem, či rakouskými celky Wiener Neustadtem a Bischofshofenem.

S ním v sestavě se Benešov zvedá. Z posledních tří zápasů získal sedm bodů a výrazně se přiblížil k nejbližším soupeřům. Na Velký pátek se s Živanicemi hrálo o víc než jen o výhru. Díky vítězství 3:2 je už nyní celek z Pardubicka na dostřel. „Pořád tam jsme poslední o jeden bod, ale teď jsme se dotáhli. Musíme ale pokračovat dál, abychom jaro zvládli,“ burcuje Kulhavý.

Jeho a spol. nyní čeká další souboj na půdě Záp, kdy by chtěl Benešov konečně vyhrát venku, protože na vítězství za hřiště soupeře stále ještě jako jediný v ČFL čeká. „Doufejme, že jsme najeli na vítěznou vlnu. Nepůjde to samo. Musíme si zatím jít, ale věříme, že to půjde,“ uzavírá odhodlaně jedna z opor aktuálně posledního celku.

