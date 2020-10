Prohry s pražskými kluby pokračují. Fotbalisté Benešova nestačili na Vltavín.

Fotbal ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Ani tentokrát to fotbalistům Benešova proti pražskému klubu nevyšlo. Už popáté! Tentokrát prohráli ve šlágru FORTUNA:ČFL skupiny A na půdě Vltavínu 0:2. Zápas přitom nerozehráli špatně. „V prvním poločase jsme do inkasované branky byli určitě nebezpečnějším týmem. Bohužel jsme naše šance neproměnili,“podotkl benešovský trenér Josef Laštovka. Jeho tým se ale okolo třicáté minuty dostal pod tlak, čehož soupeř využil. „Propadli jsme na půlce po autovém vhazování. Několikrát pak přišel centr před branku, ten poslední jsme už neodvrátili. Zdenda Vrňák už byl pod tlakem a srazil si míč do své branky,“ popsal Laštovka