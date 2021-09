V rámci šestého kola České fotbalové ligy nastoupil Benešov na půdě Rakovníka. Hosté měli zápas dobře rozehraný, ale do tabulky si připsali pouze bod za remízu 1:1.

Fotbalisté Benešova, ilustrační fotografie | Foto: SK Benešov

V prvním poločase byl k vidění spíše opatrný fotbal. Bezmála 400 fanoušků sledovalo spíše takticky vedenou bitvu, ve které se čekalo na chybu a příležitostí nebylo mnoho. Přes optickou převahu se během prvních pětačtyřiceti minut Benešov prosadit nedokázal. „Mrzí nás to. Od přístupu hráčů až po věci, které po hráčích chci, to bylo v pořádku. Jen to chtělo možná větší klid na balonu. Některé situace jsme řešili nešikovně," poznamenal benešovský trenér Marek Nikl.